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Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Grave acusación de racismo en el partido entre Alemania y Curazao

Alemania vs Curacao
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EE. UU.

El domingo, en el Mundial, Alemania venció 7-1 a Curazao. Durante el partido se registró un inesperado gesto racista.

Según The Athletic, el árbitro australiano Sean Evans, encargado del VAR en el partido, hizo un gesto conocido como “poder blanco”.

Consiste en tocar el pulgar con el índice y extender el resto de los dedos; aunque antes se interpretaba como “bien”, en los últimos años se usa como símbolo de la superioridad blanca.

Los tres dedos restantes dibujan una W de “White” (blanco), y la posición del pulgar y el índice forma una P de “Power” (poder).

El extremista australiano Brenton Tarrant, partidario de la supremacía blanca, usó este gesto en 2019 durante su comparecencia en tribunal tras ser detenido por matar a 50 personas en el ataque a dos mezquitas en Nueva Zelanda.

  • A-League Men Rd 3 - Perth Glory v Melbourne VictoryGetty Images Sport

    Símbolo asociado a la extrema derecha y al neonazismo

    Las imágenes mostraron a Sean Evans con la mano en una posición inapropiada durante el Alemania-Curazao, cuando las cámaras enfocaron la sala de videoarbitraje.

    Un portavoz de la FIFA confirmó que la organización conoce el incidente, pero rehusó hacer más comentarios.

    La red Fare Network, que lucha contra la discriminación en el fútbol, emitió un comunicado el domingo en el que afirmaba: «Nuestros expertos consideran que el gesto utilizado se asemeja claramente al símbolo de la mano invertida «OK», que se usa como símbolo del poder blanco en círculos de extrema derecha de todo el mundo».

    El texto preguntaba: «¿Por qué un árbitro de vídeo muestra ese símbolo en un evento futbolístico mundial justo cuando sabe que las cámaras lo enfocan? Solo se puede interpretar como una transmisión deliberada de un símbolo de la extrema derecha y el neonazismo».

    Y concluyó: «El público internacional que ve los partidos por televisión no debería estar expuesto a personas de extrema derecha que usan símbolos neonazis».

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