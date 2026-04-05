Grave acusación contra Senegal por eludir el control antidopaje ante Marruecos

El periodista marroquí Youssef El Tamsamani ha dado a conocer una gran sorpresa sobre la final de la Copa Africana de Naciones disputada entre Marruecos y Senegal.

La selección senegalesa ganó la final de la CAN 2025 por un gol a cero, tras la prórroga, pero la Confederación Africana decidió retirar el título a los Leones de la Teranga y otorgárselo a Marruecos.

Al-Tamsamani afirmó, en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram: «Los jugadores de Senegal eludieron el control antidopaje tras la final de la CAN».

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