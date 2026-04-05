Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MARAFP

Traducido por

Grave acusación contra Senegal por eludir el control antidopaje ante Marruecos

Senegal vs Morocco
Senegal
Morocco
Copa Africana de Naciones
Senegal
Marruecos

¿Se han saltado los jugadores de Senegal el control antidopaje tras la final de la Copa Africana de Naciones?

El periodista marroquí Youssef El Tamsamani ha dado a conocer una gran sorpresa sobre la final de la Copa Africana de Naciones disputada entre Marruecos y Senegal.

La selección senegalesa ganó la final de la CAN 2025 por un gol a cero, tras la prórroga, pero la Confederación Africana decidió retirar el título a los Leones de la Teranga y otorgárselo a Marruecos.

Al-Tamsamani afirmó, en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram: «Los jugadores de Senegal eludieron el control antidopaje tras la final de la CAN».

Leer también

Marruecos acaba con el sueño de Senegal de conquistar un nuevo título

  • ¿Dónde está la Agencia Mundial Antidopaje?

    Al-Tamsamani añadió: «¿Dónde está la Agencia Internacional Antidopaje? Los jugadores de Senegal abandonaron el estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat 35 minutos después de la ceremonia de entrega de premios».

    Y continuó: «Este tiempo no es suficiente para que los jugadores se sometan a un control antidopaje, y tengo fuentes cercanas en Bruselas que se han puesto en contacto con la CAF y la Agencia Internacional Antidopaje, pero aún no hemos recibido ninguna respuesta».

    Señaló: «Aumentan las sospechas sobre la huida de los jugadores de Senegal del control antidopaje, y además tengo información sobre la existencia de crisis internas en la Federación Senegalesa».

    • Anuncios