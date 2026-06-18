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Oliver Maywurm

Traducido por

¡Granit Xhaka prefiere que sus acciones hablen tras su arrebato de ira! El «comodín milagroso» Johan Manzambi da la vuelta a las duras críticas de su capitán en el Mundial

World Cup
FEATURES
Switzerland vs Bosnia and Herzegovina
Switzerland
Bosnia and Herzegovina
G. Xhaka
J. Manzambi
R. Vargas

Granit Xhaka no solo critica; también actúa. En los últimos minutos, Johan Manzambi brilló. Tres detalles destacaron.

Tras una espectacular fase final, Suiza venció 4-1 (0-0) a Bosnia-Herzegovina en su segundo partido del grupo del Mundial 2026.

Los suizos sufrieron durante gran parte del encuentro, pero los ingresos de Rubén Vargas y un desatado Johan Manzambi sentenciaron el duelo y acercan al favorito del grupo a la fase eliminatoria.

Aquí puedes leer la crónica del partido.

  • Granit Xhakagetty

    Granit Xhaka, el principal crítico, deja que sus acciones hablen por sí solas

    Tras el decepcionante 1-1 ante Catar, el técnico suizo se convirtió en el principal crítico. Públicamente criticó el rendimiento del equipo, incluido el suyo. Sin embargo, según el periódico suizo Blick, sus palabras no cayeron bien a sus compañeros: «Demasiada negatividad que afecta al ambiente», se dijo sobre su estilo de liderazgo.

    Así, en el segundo duelo de grupo ante Bosnia-Herzegovina —que ganó relevancia tras la sorpresiva igualdad con Catar—, todos los ojos apuntaban a Xhaka. Y respondió. «Se nota que predica con el ejemplo», elogió el experto de MagentaTV, Thomas Müller, al descanso.

    Xhaka fue el eje del juego suizo: recibió, distribuyó y envió pases precisos al ataque con el timing perfecto. Sobre el campo, no se notó ninguna desavenencia con sus compañeros.

    En la segunda parte, aunque a ratos perdió protagonismo, firmó un pase profundo que acabó en el tercer gol y marcó el penalti que sentenció el marcador. Así, las críticas recibidas tras el duelo con Catar se transformaron en elogios, algo muy positivo para Suiza.

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  • Switzerland v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La crítica de Xhaka, pero al revés: Yakin asegura la victoria, Manzambi y Vargas rematan la faena

    Xhaka, en sus declaraciones tras el partido contra Catar, criticó indirectamente a los jugadores que entraron desde el banquillo: «También tiene que ver con la disciplina. Si un entrenador mete a un jugador y este intenta hacerlo todo por su cuenta, la cosa se complica”, criticó el mediocampista de 33 años, aludiendo a la falta de respeto a las posiciones y, por tanto, a los que entraron en la segunda parte. “Ya no jugábamos en las mismas posiciones que en la primera parte. Cada uno se fue un poco por ahí”, añadió.

    Entre los cambios estuvo Johan Manzambi, del SC Friburgo, quien ya había ingresado ante Catar. El seleccionador suizo, Murat Yakin, volvió a confiar en la revelación de la Bundesliga contra Bosnia, aunque esta vez lo hizo en el 72’ en vez del 66’. Y Manzambi decidió el partido.

    En su primera acción, el mediocampista inició el ataque decisivo: un centro de Rubén Vargas, que había ingresado con él, llegó al área tras varios rebotes y volvió a Manzambi. El jugador del Freiburgo definió de volea; el portero bosnio, Nikola Vasilj, apenas lo rozó, pero no pudo detener la potencia del remate.

    A partir de ahí, Manzambi dominó el último cuarto de hora. Su pase provocó un duelo entre Breel Embolo y Tarek Muharemovic, que acabó con la expulsión del central bosnio por una entrada en el área (80’). Todos los ataques suizos pasaban por Manzambi, quien también participó en la gestación del segundo tanto. El goleador: el otro suplente, Vargas, que en el 90 sirvió la asistencia para el 3-0. Después llegó el 4-0 final, obra de Manzambi. No hay mejor carta de presentación para un puesto en el once.

  • Un cambio táctico del seleccionador de Bosnia, Barbarez, complicó mucho las cosas a Suiza durante mucho tiempo

    Bosnia-Herzegovina mostró pasión desde el primer minuto, pero sufrió en el flanco derecho en los primeros compases. Durante la pausa de hidratación, el técnico Sergej Barbarez ajustó la táctica.

    Tras iniciar con 4-4-2, pasaron a 5-3-2. Sead Kolasinac se recostó al centro desde la izquierda y formó una línea de tres con Nikola Katic y Tarik Muharemovic, que contuvieron a Breel Embolo. Amar Memic retrocedió desde el centro del campo para actuar como lateral izquierdo, mientras que en la derecha se mantuvo Amar Dedic.

    Aunque Suiza había dominado los primeros veinte minutos, Bosnia se mostró más sólida y complicó al favorito. El equipo de Barbarez se sintió más cómodo y aprovechó mejor su potencia.

    Sin embargo, tras la segunda pausa de hidratación, el partido se complicó para Bosnia. La imprevisibilidad del suplente Manzambi complicó a los bosnios, y la expulsión de Muharemovic en el 80 provocó el caos.

  • FBL-WC-2026-MATCH26-SUI-BIHAFP

    Suiza - Bosnia y Herzegovina 4-1 (0-0): datos del partido


    Partido

    Suiza vs. Bosnia y Herzegovina

    Resultado

    4-1 (0-0)

    Goles

    1-0 Manzambi (74'), 2-0 Vargas (84'), 3-0 Manzambi (90'), 3-1 Mahmic (90'+3), 4-1 Xhaka (90'+8, penalti)

    Competición

    Copa Mundial 2026, fase de grupos, 2.ª jornada

    Estadio:

    Los Ángeles (EE. UU.)

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