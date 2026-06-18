Xhaka, en sus declaraciones tras el partido contra Catar, criticó indirectamente a los jugadores que entraron desde el banquillo: «También tiene que ver con la disciplina. Si un entrenador mete a un jugador y este intenta hacerlo todo por su cuenta, la cosa se complica”, criticó el mediocampista de 33 años, aludiendo a la falta de respeto a las posiciones y, por tanto, a los que entraron en la segunda parte. “Ya no jugábamos en las mismas posiciones que en la primera parte. Cada uno se fue un poco por ahí”, añadió.

Entre los cambios estuvo Johan Manzambi, del SC Friburgo, quien ya había ingresado ante Catar. El seleccionador suizo, Murat Yakin, volvió a confiar en la revelación de la Bundesliga contra Bosnia, aunque esta vez lo hizo en el 72’ en vez del 66’. Y Manzambi decidió el partido.

En su primera acción, el mediocampista inició el ataque decisivo: un centro de Rubén Vargas, que había ingresado con él, llegó al área tras varios rebotes y volvió a Manzambi. El jugador del Freiburgo definió de volea; el portero bosnio, Nikola Vasilj, apenas lo rozó, pero no pudo detener la potencia del remate.

A partir de ahí, Manzambi dominó el último cuarto de hora. Su pase provocó un duelo entre Breel Embolo y Tarek Muharemovic, que acabó con la expulsión del central bosnio por una entrada en el área (80’). Todos los ataques suizos pasaban por Manzambi, quien también participó en la gestación del segundo tanto. El goleador: el otro suplente, Vargas, que en el 90 sirvió la asistencia para el 3-0. Después llegó el 4-0 final, obra de Manzambi. No hay mejor carta de presentación para un puesto en el once.