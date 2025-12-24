Granit Xhaka, Martin Zubimendi y los 10 mejores fichajes de la temporada 2025-26 de la Premier League hasta ahora

Los clubes de la Premier League volvieron a marcar distancia con el resto de Europa en materia de gasto, al invertir en conjunto más de 3.500 millones de euros en fichajes, superando con amplitud el récord previo de alrededor de 2.750 millones de euros, establecido en 2023.

El campeón, el Liverpool, fue responsable de una porción considerable de ese desembolso. El club rompió en dos ocasiones el récord británico de transferencias: primero con la llegada de Florian Wirtz, procedente del Bayer Leverkusen, por unos 135 millones de euros, y después con el fichaje de Alexander Isak desde el Newcastle por cerca de 145 millones de euros. Aun así, su gasto neto fue inferior al de los grandes favoritos al título 2025-26, el Arsenal.

Ahora, cuatro meses después, al analizar en detalle esos más de 3.500 millones de euros invertidos, surge la gran pregunta: ¿quiénes han justificado realmente su precio y han brillado en su nuevo contexto? A continuación, GOAL clasifica los 10 mejores fichajes de la temporada de la Premier League hasta el momento, con una conclusión clara: no siempre es necesario gastar fortunas para acertar.