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«Gran tristeza»: llegan los homenajes a Franco Baresi mientras el AC Milan confirma que el legendario defensa ha fallecido
Fallece una leyenda del Milan
El mundo del fútbol se ha sumido en el luto tras el fallecimiento de la leyenda del Milan y de Italia Baresi a la edad de 66 años. El icónico central está considerado ampliamente como uno de los mejores defensas de la historia de este deporte. Baresi desarrolló toda su carrera profesional en el Milan, donde se consolidó como un símbolo del dominio del club. Su muerte ha provocado una inmediata oleada de dolor entre excompañeros, clubes rivales y organismos rectores del fútbol.
- Getty Images
Zoff expresó sus condolencias
El exguardameta de Italia Dino Zoff rindió homenaje a su legendario compatriota. El campeón del mundo destacó el enorme impacto de Baresi tanto dentro como fuera del campo.
"Es un momento de gran tristeza por el fallecimiento de una persona extraordinaria, un futbolista". Zoff recuerda a Baresi. "Franco era una buena persona y un campeón dentro y fuera del campo. Es realmente una pérdida muy dura para su familia, para los aficionados y para el fútbol italiano. Como jugador, ganó a todos los niveles, copas, títulos de liga y con la selección nacional, todo ello con mucho mérito. La pérdida de Franco es una pérdida para todo el deporte italiano".
El Real Madrid recuerda las batallas europeas
El Real Madrid publicó un emotivo comunicado en el que expresó sus condolencias a la familia de Baresi y al Milan. El gigante español recordó sus famosos enfrentamientos en la Copa de Europa contra Baresi durante la era de Arrigo Sacchi. El Milan eliminó al Real Madrid en su camino hacia el título tanto en 1989 como en 1990. Baresi fue célebremente el capitán del Milan durante una icónica victoria por 5-0 sobre el conjunto español en aquel periodo dominante.
La UEFA también rindió homenaje al laureado defensa. El organismo rector del fútbol europeo elogió una carrera estelar que incluyó tres Copas de Europa, dos Supercopas de la UEFA y 81 internacionalidades con Italia.
- AFP
El fútbol italiano se une en el dolor
Clubes de toda la península italiana se han unido para rendir homenaje al icono fallecido. El presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, y el entrenador, Massimiliano Allegri, emitieron un mensaje conjunto de profundo pésame a la familia de Baresi. El también equipo de la Serie A Monza compartió igualmente su dolor y describió a Baresi como un icono global del fútbol. Elogió al exdefensa como un ejemplo absoluto para que las futuras generaciones sigan su camino.
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