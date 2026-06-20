Brasil logró su primera victoria en la fase de clasificación para el Mundial 2026 con un cómodo 3-0 sobre Haití, gracias a un doblete de Matheus Cunha y un gol de Vinicius Junior, que afianzan a la Seleção en el Grupo C.

Sin embargo, el tema más comentado tras el partido fue el estado físico de Raphinha. El extremo del Barcelona sufrió una lesión en el tendón de la corva y fue sustituido por el joven del Bournemouth Rayan en el minuto 40. La lesión suscitó preocupación, dados los problemas previos que Raphinha había tenido este año en el tendón de la corva, por lo que el equipo médico de Brasil evaluará la gravedad.