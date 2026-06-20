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Gran susto por lesión para Brasil: Raphinha tuvo que dejar el campo en la victoria mundialista ante Haití
La lesión de Raphinha empaña la primera victoria de Brasil en el Mundial
Brasil logró su primera victoria en la fase de clasificación para el Mundial 2026 con un cómodo 3-0 sobre Haití, gracias a un doblete de Matheus Cunha y un gol de Vinicius Junior, que afianzan a la Seleção en el Grupo C.
Sin embargo, el tema más comentado tras el partido fue el estado físico de Raphinha. El extremo del Barcelona sufrió una lesión en el tendón de la corva y fue sustituido por el joven del Bournemouth Rayan en el minuto 40. La lesión suscitó preocupación, dados los problemas previos que Raphinha había tenido este año en el tendón de la corva, por lo que el equipo médico de Brasil evaluará la gravedad.
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Ancelotti y Paquetá acallan las dudas
El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, admitió no conocer aún la gravedad de la lesión. Tras el partido, declaró: «Mañana se le hará un reconocimiento a Raphinha; por ahora no sabemos qué ha pasado».
El centrocampista Lucas Paquetá compartió su inquietud: «Todos estamos preocupados. Ojalá no sea nada grave. Aún no sé nada, debe someterse a un reconocimiento».
El regreso de Neymar llega en el momento perfecto.
Aunque la lesión de Raphinha generó incertidumbre, Brasil recibió buenas noticias sobre Neymar. El delantero está cerca de volver tras perderse los dos primeros partidos de la fase de grupos por una lesión en la pantorrilla. Ancelotti confirmó que su regreso es inminente.
Ancelotti declaró: «Neymar entrenará mañana de forma individual y el lunes con el resto del equipo. Estará disponible para el partido contra Escocia».
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Brasil se centra en la batalla del Grupo C
Brasil vive un momento clave en su búsqueda por liderar el Grupo C. El regreso de Neymar puede potenciar las opciones de Ancelotti, aunque la incertidumbre sobre Raphinha persiste. La Seleção, primera con cuatro puntos, enfrentará a Escocia en el Miami Stadium el miércoles.