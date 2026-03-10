Getty
Traducido por
«Gran sorpresa»: la decisión de Scott McTominay sobre su traspaso sigue causando conmoción, mientras la exestrella del Manchester United que hizo historia triunfa en el Nápoles
Precio: ¿Por cuánto vendió el Manchester United a McTominay?
McTominay, que disfrutó de su gran salto a la primera división bajo la tutela de José Mourinho, disputó 255 partidos con el United tras graduarse en su legendaria cantera. Erik ten Hag consideró que no entraba en sus planes.
Se acordó un traspaso de 26 millones de libras (35 millones de dólares) con el Nápoles, lo que supuso una auténtica ganga. McTominay saboreó el éxito del título durante su primera temporada en el Stadio Diego Armando Maradona, además de ser nombrado Jugador de la Temporadade la Serie A y terminar en el puesto 18 en la votación del Balón de Oro 2025.
- Getty Images
Negociaciones contractuales: el Nápoles espera cerrar un nuevo acuerdo.
Ha alcanzado cifras de dos dígitos en cuanto a goles en cada una de sus dos temporadas en Nápoles, y ahora se están llevando a cabo negociaciones para renovar su contrato, ya que el jugador de 29 años atrae las miradas admiradoras de los principales equipos de Europa. En un momento dado se especuló con su regreso a Manchester.
McTominay se ha convertido en el ejemplo perfecto de que «un cambio te vendrá bien», ya que disfruta en Italia del apoyo incondicional que a menudo se le negaba en Inglaterra, y muchos se preguntan por qué el United dejó escapar a una estrella de la cantera.
¿Cometió el Manchester United un error al dejar marchar a McTominay?
McAllister se encuentra en esa categoría, y el excentrocampista de Escocia, en declaraciones a GOAL en colaboración con Grosvenor Casino, respondió a la pregunta de si el éxito de McTominay le había sorprendido: «Siempre que me preguntan por Scott, durante todos los periodos en los que el Manchester United cambiaba de entrenador y probaba este estilo o aquel otro, él era un jugador joven que había ascendido en las filas del club. Siempre que veía al Manchester United, durante esos tiempos difíciles para el Man United, para mí él era siempre el jugador que destacaba en la pantalla cuando lo veía. Se notaba que era un jugador que amaba al club y que había ascendido en las filas.
No sé si fue por motivos económicos o por el PSR y demás, pero para mí fue una gran sorpresa que el Manchester United dejara marchar a uno de los suyos. Tienen una rica historia de jugadores formados en la cantera y de jóvenes que llegan a ser grandes figuras en el club. Para mí fue una gran sorpresa que le dejaran marchar.
«Ni siquiera creo que Scott hubiera imaginado lo bien que le ha ido. Con esa capacidad, puede cubrir el terreno, entrar en el área rival y marcar goles. Si marcas un gol y creas una jugada de gol en el centro del campo, subes de nivel y te acercas a la élite.
Pero también hay que respaldarlo en la escena internacional. Necesitamos a [John] McGinn y a McTominay cuando llegue el verano. Billy Gilmour, con quien se fue al Nápoles al mismo tiempo. Solo espero que mantenga su buen estado de forma y lo lleve a Boston. Jugamos contra Haití y Marruecos. Me gusta cómo han salido los partidos del sorteo. Creo que juegan contra Brasil en el último de los tres. Espero que para entonces tengamos cuatro puntos y nos clasifiquemos por primera vez. Creo que habrá mucha fiesta en la zona de Boston si lo conseguimos».
- Getty
¿Regreso a la Premier League? El Manchester United busca refuerzos para el mediocampo.
McTominay, que debutó con la selección en 2018, ha sumado 67 partidos con Escocia. Ha marcado 14 goles, uno de ellos con una espectacular chilena contra Dinamarca que ayudó a la Tartan Army a sellar su clasificación para el Mundial de 2026.
El Nápoles está ansioso por cerrar un nuevo contrato antes de que comience ese evento y aún más ojos se posen sobre su emblemático número 8. El United buscará refuerzos para el centro del campo este verano, pero hay dudas sobre el regreso de McTominay a un entorno familiar y los Red Devils parecen decantarse por opciones más jóvenes, como el dúo inglés formado por Elliot Anderson y Adam Wharton.
Anuncios