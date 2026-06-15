El árbitro australiano Shaun Evans protagonizó el primer gran escándalo del Mundial, lo que podría acarrearle graves consecuencias.
Traducido por
¡Gran revuelo en el Mundial por un «símbolo neonazi de extrema derecha»! Graves acusaciones contra el árbitro en el partido de la selección alemana contra Curazao
Instantes antes del partido inaugural de Alemania contra Curazao, la dirección del torneo conectó con la sala del VAR en Dallas para presentar a los árbitros asistentes de vídeo. Evans, uno de ellos, hizo un gesto con los dedos en el muslo que, en un principio, parecía inofensivo: formó un círculo con el pulgar y el índice, con el resto de los dedos extendidos y el brazo relajado.
Poco después, en X ya circulaban capturas que preguntaban: ¿acaba de mostrar Evans el símbolo del «poder blanco»?
Con tres dedos extendidos se forma una W y, con el pulgar y el índice, una P; así nace un símbolo de la extrema derecha. Sin embargo, el círculo con pulgar e índice suele usarse también como señal de “okay” en buceo y otros contextos. ¿O tal vez Evans solo bromeaba con el “Circle Game”?
En él se crea un círculo con el pulgar y el índice; luego se busca que alguien mire a través de él, y si lo hace, la regla permite golpearle suavemente el brazo.
- Getty Images
La FIFA exige a Evans que explique el «símbolo neonazi de extrema derecha»
Por ello, el caso de Evans admite diversas interpretaciones. En su contra pesa que el gesto de “White Power” con los dedos es bien conocido, sobre todo en Oceanía; de hecho, el autor del atentado de Christchurch lo mostró durante su juicio. En 2019, el terrorista de extrema derecha Brenton Tarrant mató a 51 personas e hirió a otras 50, algunas de gravedad, en un ataque contra dos mezquitas en Christchurch, Nueva Zelanda.
La FIFA ha tomado nota del incidente, según The Athletic, pero aún no se han emitido más declaraciones. Evans tampoco ha hablado. La red antidiscriminación Fare, que ha colaborado con FIFA y UEFA, pide sanciones duras.
Según nuestros expertos, el gesto se asemeja a un “OK” invertido, símbolo de “poder blanco” usado por la extrema derecha mundial. ¿Por qué un responsable del VAR muestra ese símbolo en un torneo internacional justo cuando las cámaras lo enfocan? Esto solo puede significar que muestra intencionadamente un símbolo neonazi de extrema derecha».
Por ello, “queda claro que este árbitro no debería seguir desempeñando ningún papel en este Mundial”. Según la BBC, la FIFA ha pedido a Evans que dé una explicación.
La Liga Antidifamación lo califica de símbolo de odio, pero advierte que, por sus múltiples interpretaciones, se debe actuar con «especial cautela» y evitar «conclusiones precipitadas» sobre la intención de Evans.
Evans ya había sido asistente de vídeo en el Mundial 2022 y ha dirigido más de 200 partidos en la A-League australiana.