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Gran revés para el Arsenal en el mercado de fichajes: Julián Álvarez parece dispuesto a rechazar la oferta de los Gunners porque «no quiere irse a Londres»
Los Gunners, frenados por sus preferencias de estilo de vida
El Arsenal es el único club que ha presentado una oferta concreta por el delantero del Atlético Álvarez este verano. Sin embargo, según Pedro Fullana en SER Deportivos, el delantero de 26 años no quiere fichar por el Emirates Stadium porque no le gusta Londres. Como el interés económico del Barcelona está paralizado, el campeón del mundo prefiere quedarse en España con Diego Simeone antes que forzar su salida.
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Medios españoles confirman el estancamiento de la negociación.
La saga del delantero está en punto muerto y los otros interesados no avanzan. Fullana dijo en SER Deportivos que la operación con varios clubes está «completamente paralizada». Añadió que, aunque el equipo londinense es el único con una vía viable, la negativa del jugador a cambiar de aires complica su fichaje este verano.
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El Atlético ignora los rumores y ya prepara la próxima temporada en torno a este versátil delantero, autor de 20 goles el curso pasado. El club prioriza refuerzos en defensa y medio campo, y vigila a Marc Cucurella, del Chelsea, y la situación de Bernardo Silva. Todo ello mientras retiene a piezas clave como Álvarez, vinculado al club hasta 2030.
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La defensa del título mundial retrasa la resolución del club
El delantero argentino suspende las negociaciones sobre su futuro en el fútbol nacional para liderar la defensa del título mundial en Norteamérica este mes. Los campeones del mundo encabezan el Grupo J y debutarán ante Argelia en Kansas City el 16 de junio. Luego enfrentarán a Austria y Jordania antes de que Álvarez regrese para definir su futuro en el club.