¡Gran preocupación! Una grave lesión amenaza con dejar fuera del Mundial a una estrella de la DFB

Las imágenes de televisión mostraron el pie de Stach cubierto de sangre y una posible lesión en la rodilla. El jugador de 27 años tuvo que ser retirado en camilla, y Joel Piroe lo reemplazó.

Al terminar el partido aún no había diagnóstico, pero la lesión podría marginarlo del Mundial con Alemania.

El jueves, el seleccionador Julian Nagelsmann anunciará la lista.