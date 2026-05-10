AFP
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¡Gran preocupación por una lesión en el Arsenal y la selección inglesa! Ben White se retiró cojeando del partido contra el West Ham en la primera parte, a solo un mes del Mundial
Gran golpe en el estadio de Londres
La lesión ocurrió a mitad de la primera parte tras una dura entrada de Crysencio Summerville, del West Ham. White mostró inmediato dolor en la rodilla izquierda y el equipo médico del Arsenal acudió a atenderlo.
Tras intentarlo, el jugador de 28 años tuvo que cojear hacia el túnel en el minuto 28.
Ver a uno de los jugadores más regulares de la Premier League marcharse tan pronto generó preocupación en el banquillo del Arsenal, que lucha codo a codo con el Manchester City por el título.
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¿Una lesión evitable?
En Sky Sports, el exdefensa del Manchester United Neville afirmó que la lesión se podría haber evitado: «Es fácil defenderse si entras con fuerza. White sacó la pierna de forma floja; si hubiera sido más contundente ante Summerville, habría evitado la lesión».
La apuesta táctica de Arteta desata el debate
La decisión de Arteta tras la salida de White ha generado debate entre la afición y la prensa. A pesar de tener en el banquillo a los centrales Cristhian Mosquera y Piero Hincapié, el técnico prefirió incorporar al centrocampista Martín Zubimendi.
La medida obligó a Declan Rice a dejar el centro del campo y actuar como lateral derecho, rol que apenas desempeña.
La decisión sorprendió a muchos, incluido Neville, quien comentó: «Estoy atónito, la verdad. Sacarlo del centro del campo es una decisión arriesgada».
Aun así, el Arsenal ganó 1-0 con un tanto de Leandro Trossard en los últimos minutos y recuperó la ventaja de cinco puntos en la cima, aunque con un partido más que el segundo, el Manchester City.
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Las esperanzas de clasificarse para el Mundial penden de un hilo
La lesión llega en el peor momento para White, recién reincorporado a la selección inglesa con Tuchel. Tras jugar los amistosos de marzo ante Uruguay y Japón, se le consideraba clave para el Mundial 2026.
A un mes del inicio del torneo, una lesión grave podría acabar con su temporada y con su sueño de representar a Inglaterra en la escena mundial.
Tras vencer al West Ham, Arteta, preguntado por el central del Arsenal, admitió: «No lo sabemos, pero no pinta bien. Mañana le harán más pruebas y entonces lo sabremos».