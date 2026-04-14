Gritó de dolor al instante: gran preocupación por Giulia Gwinn en el FC Bayern y la DFB

Gwinn fue a por un rebote y Melanie Brunnthaler la derribó con fuerza a toda velocidad (28’). Al caer sin frenar, Gwinn gritó de dolor al impactar con el hombro en el césped. Brunnthaler vio la amarilla.

Tras recibir atención médica, regresó al campo, pero pocos minutos después el seleccionador Christian Wück decidió reemplazarla.

Pudo mover hombro y brazo sin aparente dolor, así que quiso seguir, pero Wück, por precaución, la reemplazó por Carlotta Wamser. Gwinn se marchó al vestuario para someterse a más pruebas y descartar una luxación acromioclavicular o lesión en la clavícula.