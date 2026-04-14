Momento de susto para el FC Bayern y la selección alemana: la capitana Giulia Gwinn tuvo que ser sustituida tras media hora de juego por una dura entrada en el partido de clasificación para el Mundial contra Austria.
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Gritó de dolor al instante: gran preocupación por Giulia Gwinn en el FC Bayern y la DFB
Gwinn fue a por un rebote y Melanie Brunnthaler la derribó con fuerza a toda velocidad (28’). Al caer sin frenar, Gwinn gritó de dolor al impactar con el hombro en el césped. Brunnthaler vio la amarilla.
Tras recibir atención médica, regresó al campo, pero pocos minutos después el seleccionador Christian Wück decidió reemplazarla.
Pudo mover hombro y brazo sin aparente dolor, así que quiso seguir, pero Wück, por precaución, la reemplazó por Carlotta Wamser. Gwinn se marchó al vestuario para someterse a más pruebas y descartar una luxación acromioclavicular o lesión en la clavícula.
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La baja de Gwinn sería devastadora para el FC Bayern en las semanas clave.
Una baja prolongada de Gwinn llegaría en el peor momento para el Bayern. Las muniquesas aún compiten en tres frentes: ya ganaron la liga, pero ahora afrontan las semifinales de la Champions contra el Barcelona y la final de Copa ante el Wolfsburgo el 14 de mayo.
A lo largo de su carrera, Gwinn ha sufrido varias lesiones graves: se ha roto dos veces el ligamento cruzado. En la Eurocopa pasada, su participación terminó tras el primer partido por una lesión en el ligamento medial de la rodilla.
Sin su capitana, Alemania superó una fase de grupos irregular, venció a Francia en cuartos y cayó en semifinales ante España por un tanto de Aitana Bonmatí en la prórroga.