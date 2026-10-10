¡Gran preocupación para Arteta! El defensa del Arsenal Piero Hincapie sufre un nuevo susto por lesión antes del choque contra el Lille

La trabajada victoria por 2-1 del Arsenal sobre el Leeds United el sábado debía ser un momento de celebración, ya que el conjunto londinense igualó a puntos con el Manchester City en lo más alto de la clasificación de la Premier League. Sin embargo, el ambiente en el Emirates Stadium cambió rápidamente durante los protocolos posteriores al partido, cuando Hincapie sufrió un importante contratiempo físico.

Se vio al defensa, que hacía poco había regresado a la dinámica del primer equipo, con claras muestras de dolor durante los habituales ejercicios de recuperación realizados por los suplentes y los jugadores con menos minutos que no completaron los noventa minutos, según la BBC.