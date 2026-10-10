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Mohamed Saeed
Traducido por

¡Gran preocupación para Arteta! El defensa del Arsenal Piero Hincapie sufre un nuevo susto por lesión antes del choque contra el Lille

Arsenal
Leeds
Premier League
Piero Hincapié

Mikel Arteta se enfrenta a un quebradero de cabeza con la alineación antes de una noche europea crucial después de que Piero Hincapie sufriera un preocupante contratiempo por lesión. El internacional ecuatoriano se vio obligado a abandonar el terreno de juego visiblemente afectado poco después del pitido final de la trabajada victoria del Arsenal sobre el Leeds United.

  • Drama final en el Emirates

    La trabajada victoria por 2-1 del Arsenal sobre el Leeds United el sábado debía ser un momento de celebración, ya que el conjunto londinense igualó a puntos con el Manchester City en lo más alto de la clasificación de la Premier League. Sin embargo, el ambiente en el Emirates Stadium cambió rápidamente durante los protocolos posteriores al partido, cuando Hincapie sufrió un importante contratiempo físico.

    Se vio al defensa, que hacía poco había regresado a la dinámica del primer equipo, con claras muestras de dolor durante los habituales ejercicios de recuperación realizados por los suplentes y los jugadores con menos minutos que no completaron los noventa minutos, según la BBC.

  • imago-sport-1084317855.jpgAction Plus

    Hincapie se marchó en camilla mientras el Arsenal espera los resultados de las pruebas

    La situación parecía grave, ya que el exjugador del Bayer Leverkusen no pudo abandonar el campo por su propio pie. Según Sami Mokbel, de BBC, Hincapie fue retirado en brazos mientras se agarraba el tobillo derecho, una imagen que sin duda preocupará a los servicios médicos del Arsenal. El jugador de 22 años solo había tenido una breve aparición como suplente en los últimos minutos durante el partido contra el equipo de Daniel Farke, pero la habitual carrera extra requerida después del encuentro acabó siendo su perdición.

    Informes procedentes del Arsenal apuntan a que el defensa se someterá ahora a una serie de pruebas para determinar el alcance exacto del daño en la articulación del tobillo.

  • Una pesadilla recurrente para Hincapie

    Este último contratiempo sigue un frustrante patrón de ausencias para Hincapie, que se perdió el parón internacional más reciente debido a un problema muscular persistente. El defensa también fue una ausencia llamativa en el encuentro de la Copa de la Liga ante el Ipswich Town el 15 de septiembre.

    La profundidad defensiva del Arsenal está siendo puesta a prueba en un momento crítico de la temporada, especialmente cuando busca mantener su impulso a nivel nacional mientras compite en varios frentes. El Arsenal se apoyó en su solidez defensiva para asegurarse el título la temporada pasada, pero ya ha encajado cinco goles en sus seis primeros partidos de liga de este curso.

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  • Arsenal FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Impacto en los preparativos para la Champions League

    La preocupación inmediata para el conjunto del norte de Londres es el próximo partido de la fase de grupos de la Champions League contra el Lille el martes por la noche. Con Hincapie ahora como una gran duda para ese encuentro, aumenta la presión sobre Riccardo Calafiori para que mantenga su alto nivel de rendimiento.

    El internacional italiano se ha convertido en una pieza fundamental de la amenaza ofensiva del Arsenal desde la posición de lateral izquierdo, al marcar el gol del empate contra el Leeds y liderar a todos los defensas de la Premier League en participaciones de gol esta temporada. Sin embargo, la falta de un recambio natural por detrás de él sigue siendo un importante riesgo táctico para Arteta.

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