Gran polémica tras la elección de la FIFA de un equipo arbitral íntegramente argentino para el partido de cuartos de final del Mundial entre Francia y Marruecos

La FIFA designó al árbitro Facundo Tello, de 44 años, y a su equipo para el partido en el Boston Stadium, marcando la primera vez en el torneo 2026 que un encuentro será dirigido por un grupo de un mismo país. Lo asistirán Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade, con Darío Herrera como cuarto árbitro.

El equipo arbitral es íntegramente argentino, incluido Cristian Navarro como asistente suplente. Aunque la FIFA asegura que todos los designados destacan por mérito propio, la elección de un grupo mononacional y de un rival directo ha generado controversia.