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Gran polémica tras la elección de la FIFA de un equipo arbitral íntegramente argentino para el partido de cuartos de final del Mundial entre Francia y Marruecos
Un nombramiento arbitral sin precedentes
La FIFA designó al árbitro Facundo Tello, de 44 años, y a su equipo para el partido en el Boston Stadium, marcando la primera vez en el torneo 2026 que un encuentro será dirigido por un grupo de un mismo país. Lo asistirán Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade, con Darío Herrera como cuarto árbitro.
El equipo arbitral es íntegramente argentino, incluido Cristian Navarro como asistente suplente. Aunque la FIFA asegura que todos los designados destacan por mérito propio, la elección de un grupo mononacional y de un rival directo ha generado controversia.
Las estrellas de «Les Bleus» reaccionan ante la noticia
La selección francesa ha restado importancia al nombramiento del árbitro. El equipo se centra en el reto táctico que plantean los Leones del Atlas. El defensa del Bayern de Múnich, Dayot Upamecano, afirmó: «No voy a centrarme en quién será el árbitro». «Nunca lo hemos hecho antes, nos vamos a centrar en Marruecos».
El tercer portero francés, Robin Risser, pidió a sus compañeros evitar la paranoia previa al partido en Boston: «Hay cierto resentimiento desde la última final, pero eso forma parte del juego. Si estos árbitros están ahí es porque están a la altura de la competición».
Los aficionados expresan su sorpresa en las redes sociales
Aunque los jugadores mantienen la calma, la comunidad futbolística ha reaccionado con más energía. Los aficionados han usado las redes sociales para cuestionar la lógica detrás de este nombramiento.
Un aficionado preguntó sin rodeos: «¿Es normal que todos los árbitros sean de la misma nacionalidad?», y otro reflejó el desconcierto general al preguntar: «¿Qué llevó a la FIFA a pensar que esto sería una buena idea?». Algunos fueron más dramáticos: «Estás de broma», publicó uno; «Esto no puede ir en serio», añadió otro. Otro afirmó estar «llorando» por este nombramiento.
- AFP
El regusto amargo que aún persiste de 2022
La designación es delicada por el antecedente de la final del Mundial 2022 en Catar, donde Argentina venció a Francia en los penaltis. Desde entonces, la relación entre ambas naciones ha sido tensa.
Pese al revuelo por los árbitros, Didier Deschamps y su plantilla deben centrarse en su objetivo. Marruecos, que ya lo demostró en 2022 y lo reitera en 2026, no es un rival fácil y buscará sorprender de nuevo a una selección europea en estos cuartos de final.
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