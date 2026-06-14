Según el periódico portugués Correio da Manhã, el club alemán más laureado está dispuesto a bajar el precio del centrocampista.
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¿Gran pérdida en el precio de traspaso? El FC Bayern Múnich quiere deshacerse del jugador descartado
El FC Bayern pedía 30 millones de euros por Palhinha, cifra fijada como cláusula de rescisión en su cesión al Tottenham. Ahora aceptaría 25 millones.
El campeón alemán quiere venderlo pronto para quitarlo de la nómina: el centrocampista cobra unos 8,5 millones de euros al año.
Llegó en verano de 2024 procedente del Fulham por 51 millones, así que el Bayern perdería más del 50 % de esa inversión.
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Joao Palhinha ya no tiene futuro en el FC Bayern de Múnich
Palhinha ya no tiene futuro en el Bayern. Llegó a petición de Thomas Tuchel, pero Vincent Kompany apenas le dio minutos.
Tras 25 partidos en su primera temporada en Múnich, casi siempre como suplente, el Bayern lo cedió al Tottenham en verano de 2025. Allí fue uno de los pocos puntos positivos de una campaña decepcionante, así que el club londinense aún valora ficharlo en propiedad.
El jugador prefiere volver a Portugal y, según los rumores, lleva semanas en contacto con el Sporting de Lisboa e incluso estaría dispuesto a renunciar a parte de su salario.