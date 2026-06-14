El FC Bayern pedía 30 millones de euros por Palhinha, cifra fijada como cláusula de rescisión en su cesión al Tottenham. Ahora aceptaría 25 millones.

El campeón alemán quiere venderlo pronto para quitarlo de la nómina: el centrocampista cobra unos 8,5 millones de euros al año.

Llegó en verano de 2024 procedente del Fulham por 51 millones, así que el Bayern perdería más del 50 % de esa inversión.