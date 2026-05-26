Según el diario *Bild*, el club de la Bundesliga tendrá una «gran oportunidad» en el próximo mercado de fichajes de verano para repatriar al delantero de 33 años.
Traducido por
«Gran oportunidad» para un equipo de la Bundesliga: rumores espectaculares sobre el regreso de Niclas Füllkrug
Tras su cesión al AC Milan, Füllkrug vuelve al West Ham United, donde tiene contrato hasta junio de 2028 sin cláusula de rescisión.
Sin embargo, su continuidad en Londres es poco probable: los Hammers descendieron a la segunda división tras quedar 18.º en la Premier, y su salario anual de 4,5 millones de euros resulta elevado para el club. Además, Füllkrug no cumplió las expectativas en West Ham.
Por ello, el West Ham podría pedir una cantidad mínima por Füllkrug o rescindir su contrato a cambio de una indemnización para liberar masa salarial.
- Getty Images
Füllkrug podría volver a Alemania.
Esto podría permitir al Werder fichar al delantero para la próxima temporada. El club de Bremen ya lo intentó en invierno, pero la operación fracasó por motivos económicos. A Füllkrug no le disgusta volver a la Bundesliga, ya que desea estar cerca de su ciudad natal, Hannover.
Aunque la MLS lo busca, él prefiere regresar a Alemania.
Füllkrug ya vistió la camiseta del Werder entre 2008 y 2023, con algunas cesiones. Con el Bremen marcó 19 goles y dio 16 asistencias en 124 partidos.