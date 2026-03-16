Gran noticia para el Real Madrid: Kylian Mbappé y Jude Bellingham vuelven a la convocatoria para el partido de la Liga de Campeones contra el Manchester City

De hecho, Bellingham también ha sido incluido de forma urgente en la convocatoria para el desplazamiento a Mánchester. El internacional inglés llevaba fuera de juego desde principios de febrero por un problema en el muslo y, en un principio, se esperaba que permaneciera en la enfermería al menos una semana más. Sin embargo, su recuperación se ha acelerado, lo que le ha permitido regresar a suelo inglés antes de lo previsto. Carreras, por su parte, aporta una estabilidad defensiva muy necesaria y es probable que entre en el once inicial en sustitución de Fran García.