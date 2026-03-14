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Gran noticia para el Barcelona: Gavi regresa tras una dura baja de seis meses por lesión
Una pesadilla de lesiones para GaviGavi ha sido una gran baja para los blaugranas, ya que su energía contagiosa y su tenacidad han brillado por su ausencia en el centro del campo desde las primeras jornadas de la temporada. Los problemas del centrocampista comenzaron a finales de agosto, cuando sufrió una grave lesión de rodilla que requirió una intervención artroscópica. Aunque las primeras evaluaciones apuntaban a una recuperación más rápida, el equipo médico descubrió durante la intervención que la lesión era más grave de lo que se temía en un principio, lo que supuso un periodo de rehabilitación considerablemente más largo. Sin embargo, el club ha confirmado ahora que su preciado canterano está listo para dejar atrás la pesadilla de la lesión y ayudar al equipo en la recta final de la temporada.
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La autorización médicaA pesar del contratiempo, el internacional español ha pasado los últimos seis meses trabajando sin descanso para recuperar su forma física. El club anunció su disponibilidad con un comunicado breve pero contundente en su página web oficial, confirmando la noticia que los aficionados estaban esperando: «El centrocampista vuelve a estar a disposición de Hansi Flick, lo que significa que Gavi podría jugar contra el Sevilla, un rival especial para él, dado que es andaluz. Su aparición sobre el terreno de juego supondría su regreso a los terrenos de juego tras 205 días de baja. Su disponibilidad es una gran noticia para el equipo y la afición, que podrá disfrutar de un canterano de La Masía único por su carácter, su pasión y su intensa dedicación a todo lo relacionado con el Barça», reza el comunicado del club.
El momento perfecto para Flick
El regreso de Gavi no podría haber llegado en mejor momento para el entrenador Flick, que afronta una exigente fase final de la temporada. Con Frenkie de Jong actualmente de baja por lesión, la disponibilidad del temperamental centrocampista aporta una profundidad e intensidad muy necesarias al centro del campo del Barcelona.
El club ha sido prudente con la reincorporación de Gavi, permitiéndole entrenar con el grupo principal durante varias semanas antes de darle el visto bueno definitivo. Ya había comenzado a viajar con sus compañeros para los recientes partidos de alto nivel contra el Athletic de Bilbao y el Newcastle United, actuando como animador desde la banda mientras recuperaba su forma física, y ahora está listo para volver a jugar.
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La recta final de la temporada
Ahora que el Barcelona entra en la fase final de la temporada, el impulso psicológico que supone el regreso de Gavi puede ser tan importante como las ventajas tácticas. Aunque es poco probable que sea titular de inmediato, su disponibilidad ofrece a Flick un jugador capaz de cambiar el rumbo del partido desde el banquillo. El club espera que sus problemas de rodilla sean ya cosa del pasado y que pueda volver a ser el corazón del centro del campo del Barcelona. El partido del domingo contra el Sevilla podría marcar el comienzo de un nuevo capítulo para el canterano de La Masía tras seis meses muy duros fuera de los terrenos de juego.
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