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Gran noticia para el Arsenal: Jurrien Timber, dado de alta para el partido decisivo de la Liga de Campeones contra el PSG
La madera vuelve en el momento perfecto
El Arsenal recibe una gran noticia: Timber está disponible para ser titular en la final de la Liga de Campeones contra el PSG. El defensa holandés no jugaba desde mediados de marzo y sufrió un contratiempo en abril, pero se ha recuperado a tiempo para el partido más importante de la temporada.
Su regreso es clave por la baja de Ben White, descartado por lesión de rodilla, por lo que Timber se perfila como la mejor opción para reforzar el lateral derecho ante la ofensiva del PSG.
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Arteta ofrece noticias positivas sobre la plantilla
En la víspera de la final, Arteta confirmó a los periodistas que Timber está en forma y listo para ser titular.
Además, reconoció la dificultad de elegir equipo para una ocasión tan importante, con muchos jugadores luchando por un puesto. Añadió: «Miro a mi alrededor y veo las ganas que todos tienen de jugar este partido. Sabemos que es el más importante del fútbol y todos quieren formar parte. Cada uno entiende lo que debe hacer y lo importante que es para marcar la diferencia cuando sea necesario».
El Arsenal busca un doblete histórico
El Arsenal viaja a Budapest tras 22 años sin ganar la Premier. Lejos de relajar la presión, el título ha aumentado la ambición del equipo de Arteta. El técnico español ve la liga como la base para alcanzar metas aún mayores.
«La preparación ha sido muy buena, muy centrada y positiva», añadió. «Estamos aquí porque nos hemos ganado el derecho con nuestro juego, y mañana tendremos que ganarnos el derecho a levantar el trofeo.
“El doblete sería algo nuevo para todos; sabemos lo difícil que es escribir una nueva historia en un club como el Arsenal y estamos emocionados por lograrlo”.
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Una oportunidad para hacer historia en el club
El Arsenal tiene ahora la oportunidad de ganar su primera Copa de Europa, veinte años después de perder la final de 2006 ante el Barcelona. Con Timber de vuelta y varios titulares recuperados, el equipo de Arteta llega en plena forma a la final.