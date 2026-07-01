¡Gran noticia para Brasil: Raphinha vuelve a entrenar antes de los octavos del Mundial contra Noruega!

La vuelta de Raphinha a los entrenamientos refuerza la preparación de Brasil para los octavos de final. El delantero del Barcelona completó este martes su primera sesión individual en Nueva Jersey, un paso clave en su recuperación de la lesión en el muslo derecho que lo marginó en la fase de grupos.

El jugador, de 29 años, trabaja con el cuerpo médico de la Seleção para superar el problema muscular. Mientras el resto del plantel descansaba hasta el miércoles por la tarde, Raphinha se quedó en la concentración para seguir su programa de rehabilitación, decidido a llegar en óptimas condiciones a la fase decisiva del torneo.