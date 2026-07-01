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¡Gran noticia para Brasil: Raphinha vuelve a entrenar antes de los octavos del Mundial contra Noruega!
Avances significativos en Nueva Jersey
La vuelta de Raphinha a los entrenamientos refuerza la preparación de Brasil para los octavos de final. El delantero del Barcelona completó este martes su primera sesión individual en Nueva Jersey, un paso clave en su recuperación de la lesión en el muslo derecho que lo marginó en la fase de grupos.
El jugador, de 29 años, trabaja con el cuerpo médico de la Seleção para superar el problema muscular. Mientras el resto del plantel descansaba hasta el miércoles por la tarde, Raphinha se quedó en la concentración para seguir su programa de rehabilitación, decidido a llegar en óptimas condiciones a la fase decisiva del torneo.
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La prudencia sigue siendo fundamental para Ancelotti
Aunque las imágenes de Raphinha entrenando con el balón son positivas, el cuerpo técnico brasileño prefiere esperar. Como Lucas Paquetá sigue en tratamiento por una lesión en el muslo sufrida ante Japón, el objetivo es evitar recaídas.
Su evolución es alentadora, pero aún es duda para el próximo partido contra Noruega. El cuerpo médico revisa sus datos cada día y se espera que Ancelotti decida a última hora si el exjugador del Leeds United entra en la convocatoria o se le reserva para unos posibles cuartos de final.
Una lucha constante con el ejercicio físico
El último contratiempo de Raphinha es especialmente frustrante, dada su reciente historia de lesiones similares. Esta nueva molestia en el muslo es la quinta vez que se lesiona en la misma zona durante la temporada 2025-26, tras perderse partidos con el Barcelona y la selección por diversas distensiones y golpes.
Se lesionó en la primera parte de la victoria de Brasil 3-0 ante Haití en Filadelfia. El extremo, visiblemente abatido, temió quedarse fuera del Mundial. Sin embargo, el diagnóstico de distensión muscular, no rotura, le mantiene con opciones si su cuerpo responde bien al aumento de carga esta semana.
- AFP
Confianza interna en la profundidad de la plantilla
Según ESPN, en la concentración de Brasil reina la confianza en su profundidad de plantilla para superar los octavos sin arriesgar a su estrella. Mientras Raphinha descansa, el joven Rayan ha ocupado su lugar en el once, aportando frescura por la banda en el esquema de Ancelotti. La prioridad es que el jugador del Barcelona llegue al 100 % a las siguientes rondas, en lugar de forzar su regreso y arriesgar una baja más larga.