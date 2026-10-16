Nevin, que pasó cinco años en Stamford Bridge entre 1983 y 1988, añadió, al ser preguntado si veía a Estevao planteándose sus opciones cuando se abra el mercado de fichajes de enero: «No me sorprendería».

«Ahora bien, no se trata exactamente de decirle: “Deberías irte, vete ya”. Pero una carrera dura lo que dura y necesitas acumular muchos partidos. Y, cuando llegas a los 20 o 21 años, quieres llevar un par de cientos.

»Si de verdad eres de primer nivel, eres un jugador consolidado. No juegas unos minutos aquí y allá. Y los grandes jugadores suelen tener eso: empiezan muy pronto, como hizo él; tienen un gran talento, como lo tiene él; y luego juegan muchos partidos y entienden la importancia de vivir un partido desde dentro. Y es una lástima, porque eso no está ocurriendo.

»Para empezar, no es por falta de talento. También ha sufrido un par de lesiones. A veces existe cierto riesgo de hacer jugar demasiado a estos futbolistas. Creo que ese riesgo no es tan grande como piensa la gente.

»Pero su gran problema es el sistema. Con el sistema y la plantilla que hay allí, sus oportunidades van a ser limitadas. Puede que acabe la temporada con 30 partidos, pero en algunos solo habrá jugado 15 minutos. Y eso no es lo que necesita. Necesita jugar constantemente.

»Así que no me sorprendería que buscara otro sitio donde jugar. Por otro lado, si eres el Chelsea, piensas: ¿qué pasa si Rogers o Palmer se lesionan? Necesitamos a alguien. Es la típica situación difícil en la que se encuentran los jugadores del fútbol actual. Pero un jugador con ese talento no debería pasarse toda la vida en el banquillo. Tengo la impresión de que no lo hará».