Gran interés: ¿abandonarán el FC Bayern de Múnich este verano dos de sus mejores promesas?

Según esta información, se trata del Real Betis, el Parma Calcio y el US Sassuolo.

Según el informe, el lateral izquierdo Yanda necesita más rodaje, así que, para el Bayern, la cesión es la opción más probable. También se contempla una venta con opción de recompra para el FCB.

El lateral, nacido en Hamburgo, llegó al Bayern en 2025 procedente de la cantera del FC St. Pauli, donde su estilo ya lo comparaban con Alphonso Davies.