Varios clubes de primera división de España e Italia siguen a Julien Yanda, joven promesa del Bayern de Múnich. Así lo informa Estadio Deportivo.
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Gran interés: ¿abandonarán el FC Bayern de Múnich este verano dos de sus mejores promesas?
Según esta información, se trata del Real Betis, el Parma Calcio y el US Sassuolo.
Según el informe, el lateral izquierdo Yanda necesita más rodaje, así que, para el Bayern, la cesión es la opción más probable. También se contempla una venta con opción de recompra para el FCB.
El lateral, nacido en Hamburgo, llegó al Bayern en 2025 procedente de la cantera del FC St. Pauli, donde su estilo ya lo comparaban con Alphonso Davies.
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Della Rovere: interés de Alemania e Italia
Según «Bild», Guido Della Rovere interesa a clubes italianos y alemanes.
Su contrato, vigente hasta 2027, lo vincula al Bayern Campus, que lo fichó hace dos años al Cremonese por 240 000 euros. Aún no ha debutado con el primer equipo, aunque a finales de marzo entró por primera vez en la convocatoria de Vincent Kompany contra el Unión Berlín.
Es uno de los líderes del filial en la Regionalliga, con cuatro goles y diez asistencias en 24 partidos. El viernes se retiró lesionado en la derrota 1-2 contra el Würzburger Kickers, y aún no hay diagnóstico.