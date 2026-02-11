AFP
Gran golpe para el Barcelona, ya que Marcus Rashford se perderá la semifinal de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid por lesión.
Rashford ausente en un partido decisivo de copa
Las esperanzas del Barcelona de levantar la Copa del Rey han sufrido un duro golpe con la confirmación de que Rashford no participará en la semifinal del jueves contra el Atlético de Madrid. El delantero, que se ha consolidado como una figura clave en el ataque blaugrana desde su llegada cedido por el Manchester United, se vio obligado a someterse a pruebas tras sentir molestias tras el partido de liga del sábado en el Camp Nou.
El club emitió un comunicado médico oficial el miércoles por la tarde en el que confirmaba la naturaleza de la lesión. «El jugador del primer equipo Marcus Rashford sufre dolor en la rodilla izquierda tras recibir un golpe en el partido contra el Mallorca del sábado en el Spotify Camp Nou», rezaba el comunicado. «El jugador se perderá el partido de Copa del Rey del jueves contra el Atlético de Madrid».
Aunque el club no ha dado un plazo concreto para su regreso, su ausencia en la convocatoria para un partido tan importante sugiere que el problema es lo suficientemente grave como para justificar una precaución inmediata.
- Getty Images Sport
Dolor de cabeza para los blaugranas
La ausencia de Rashford deja un gran vacío en el flanco izquierdo del ataque del Barcelona. Su velocidad, sus carreras directas y su capacidad para recortar hacia dentro han sido fundamentales para romper defensas obstinadas esta temporada, características que habrían sido vitales contra un Atlético muy sólido.
La pérdida se ve agravada por el hecho de que el Barcelona está entrando en un periodo decisivo de la temporada. Con la lucha por el título de liga en pleno apogeo y el trofeo en juego en la copa, la pérdida de un jugador de la talla de Rashford altera el ritmo y la química de la línea de ataque. La capacidad del inglés para conectar con Robert Lewandowski ha sido un sello distintivo del juego ofensivo del Barça, y su indisponibilidad obliga a una reorganización táctica apenas 24 horas antes del inicio del partido.
El entrenador tendrá ahora que decidir si se mantiene con el tradicional 4-3-3 utilizando un sustituto natural o si modifica el sistema para incorporar un centrocampista adicional.
La duda sobre Raphinha se suma a los problemas con las lesiones
Para empeorar las cosas, Rashford no es el único ausente destacado en el ataque. El extremo brasileño Raphinha sigue siendo una gran duda y es poco probable que juegue, ya que no ha podido reanudar los entrenamientos con el primer equipo esta semana. El exjugador del Leeds United ha estado luchando contra una sobrecarga muscular y ha estado trabajando aparte del grupo principal para recuperar su forma física.
En unas breves declaraciones a los periodistas a principios de semana, Raphinha ofreció una sincera actualización sobre su estado, admitiendo que, aunque está mejorando, aún no está listo para la intensidad de la competición. «Me siento mejor, lo estamos tomando día a día», dijo. «No puedo mentir, me encantaría decir que puedo jugar el jueves, pero aún es pronto».
Con la posible baja de sus dos extremos titulares, la profundidad del Barcelona se verá puesta a prueba hasta el límite. La falta de creatividad de Raphinha en la derecha, combinada con la pérdida de la amenaza goleadora de Rashford en la izquierda, significa que la carga creativa recaerá en gran medida sobre otros jugadores.
- Getty Images Sport
¿Podrá el Atlético frenar la racha ganadora del Barça?
El momento en que se ha producido esta doble lesión le viene como anillo al dedo al Atlético de Madrid. El equipo de Diego Simeone es conocido por su capacidad para frustrar a sus rivales y golpearles al contraataque, y se verá animado por la noticia de que el Barcelona llega a la capital sin dos de sus armas más potentes.
El choque del jueves en el Metropolitano promete ser un ambiente hostil, y el Barcelona tendrá que demostrar un gran carácter para conseguir un resultado positivo que llevarse a Cataluña para el partido de vuelta. El equipo de Hansi Flick lleva seis victorias consecutivas y ha ganado 17 de sus últimos 18 partidos.
Traducido automáticamente por GOAL-e
