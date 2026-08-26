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Gran Galà del fútbol, Leao candidato a atacante del año: los candidatos del Milan para el Top 11. Rabiot opta al mejor gol

R. Leao
AC Milán

El próximo 2 de septiembre, en el Teatro alla Scala de Milán, se celebrará la edición de 2026 del Gran Galà del Calcio. Varios jugadores del AC Milan figuran en la lista.

El próximo 2 de septiembre, en el Teatro alla Scala de Milán, se celebrará la edición 2026 del Gran Galà del Calcio. Durante la ceremonia serán premiados los mejores jugadores, puesto por puesto, de la pasada temporada, una especie de once ideal del que también saldrá el Mejor Absoluto de la temporada. También habrá premios especiales para el Entrenador del Año, el Árbitro del Año, la Sociedad del Año, el Mejor Joven de la Serie B y el Mejor Joven de la Serie A.

Para el Top 11 del pasado campeonato, que será votado directamente por los futbolistas de la Serie A, también están en la carrera algunos jugadores del Milan (también está presente Mario Gila, que el año pasado estaba en la Lazio).

  • LOS CANDIDATOS

    CATEGORÍA «PORTERO DEL AÑO» CAMPEONATO DE SERIE A ENILIVE 2025-2026
    Marco Carnesecchi - Mike Maignan - Mile Svilar

    CATEGORÍA «DEFENSAS DEL AÑO» CAMPEONATO DE SERIE A ENILIVE 2025-2026
    Manuel Akanji - Alessandro Bastoni - Gleison Bremer - Federico Dimarco - Denzel Dumfries - Mario Gila - Marco Palestra - Evan Ndicka - Oumar Solet - França Wesley

    CATEGORÍA «CENTROCAMPISTAS DEL AÑO» CAMPEONATO DE SERIE A ENILIVE 2025-2026
    Hakan Çalhanoğlu - Manu Kone - Scott McTominay - Luka Modric Adrien Rabiot - Piotr Zielinski

    CATEGORÍA «DELANTEROS DEL AÑO» CAMPEONATO DE SERIE A ENILIVE 2025-2026
    Rafael Leao - Lautaro Martinez - Donyell Malen - Nico Paz - Marcus Thuram - Kenan Yildiz

    El 2 de septiembre también se desvelará el gol más bonito de la Serie A 2025-2026 que será elegido por los aficionados. En la carrera por este premio también está el milanista Adrien Rabiot por el gol marcado en casa del Torino con un gran zurdazo desde la distancia.

    • Anuncios

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