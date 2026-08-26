El próximo 2 de septiembre, en el Teatro alla Scala de Milán, se celebrará la edición 2026 del Gran Galà del Calcio. Durante la ceremonia serán premiados los mejores jugadores, puesto por puesto, de la pasada temporada, una especie de once ideal del que también saldrá el Mejor Absoluto de la temporada. También habrá premios especiales para el Entrenador del Año, el Árbitro del Año, la Sociedad del Año, el Mejor Joven de la Serie B y el Mejor Joven de la Serie A.

Para el Top 11 del pasado campeonato, que será votado directamente por los futbolistas de la Serie A, también están en la carrera algunos jugadores del Milan (también está presente Mario Gila, que el año pasado estaba en la Lazio).