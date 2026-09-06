Mbappé, Vinicius y Bellingham son jugadores enormemente talentosos, hasta el punto de que sus cualidades no se pueden poner en duda, pero el problema con ellos radica en cuánto encajan juntos y en el estatus de "intocables" que parecen haber adquirido dentro del club.
Ante el Betis, el Real Madrid generó numerosas ocasiones. Mbappé, que en algunos momentos parece poseer una facilidad asombrosa para llegar a la portería, es también el jugador que más ocasiones claras desperdicia en toda la competición, y cuando no está en su día, el equipo, que depende demasiado de sus goles, paga un precio muy alto.
En cuanto a Vinicius, también está lejos de la versión que hizo de su rendimiento un factor diferencial. Sigue teniendo las cualidades que le permiten cambiar el resultado de un partido con una sola jugada, pero desde hace tiempo deja la impresión de que participa menos de lo que debería y de que su impacto ha disminuido considerablemente; además, la renovación de su último contrato le garantiza un estatus jerárquico dentro del equipo que no se refleja sobre el terreno de juego.
Respecto a Bellingham, el inglés ha sido uno de los jugadores más importantes y brillantes del equipo en cuanto a nivel en el último periodo, pero ante el Betis volvió a demostrar que le falta cierta regularidad en sus prestaciones.
Se le vio agotado y, al no ser capaz de encontrar zonas adecuadas para rematar, su rendimiento pierde gran parte de su valor.
Los tres jugadores imponen limitaciones al equipo y al entrenador José Mourinho, más de las que deberían. La prueba de ello la encontramos en la decisión de Mourinho de sustituir a Arda Güler ante el Betis.
Es evidente que el turco, que estaba ofreciendo un mejor rendimiento, tenía una tarjeta amarilla, pero la pregunta es: ¿habría tomado el técnico portugués la misma decisión si la tarjeta la hubiera tenido alguno de los otros tres delanteros? Güler estaba aportando mucho más que algunas estrellas, pero era el cambio más fácil para mantener la calma del vestuario.
El Real Madrid ha perdido solo un partido, y aún es pronto para hablar de drama, pero los focos vuelven a apuntar a los dos grandes problemas que el equipo arrastra desde hace años: el centrocampista organizador y el grado de compenetración de sus tres estrellas.
Y todo ello sin que Diomande, que parece desorientado cada vez que salta al terreno de juego, haya podido tener una oportunidad real de participar.
La derrota ante el Betis devuelve al primer plano las dudas del pasado, unas dudas que Mourinho debe resolver si quiere cambiar el rumbo que este equipo lleva siguiendo desde hace varias temporadas.