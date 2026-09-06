La derrota del Real Madrid ante el Real Betis, en el estadio de La Cartuja, volvió a abrir la puerta a ciertas dudas dentro del entorno madridista.

El "diario Sport" señaló que el Real Madrid no hizo un mal partido; el conjunto blanco tuvo suficientes recursos para conseguir la victoria y generar ocasiones, y dominó durante largos periodos del encuentro, pero al final se marchó del partido sin marcar goles.

El problema del Real Madrid no tiene que ver únicamente con el resultado, sino que la cuestión parece como si "los fantasmas del pasado regresaran de nuevo".

El Real Madrid comienza la Liga española con victorias, las piezas parecen encajar entre sí, las estrellas aparecen y, en unas pocas semanas, parece que las preguntas de siempre han desaparecido, hasta que llega la primera prueba seria.

Eso ocurrió la temporada pasada durante el derbi, y esta temporada hasta ahora en el partido ante el Betis, aunque la imagen del equipo en este caso fue mucho mejor.

Y las dos preguntas de siempre vuelven a surgir: ¿quién organiza el juego? ¿Y están las tres estrellas compenetradas y son capaces de jugar juntas?

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