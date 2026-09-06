¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-POR-LIGA-BENFICA-MOREIRENSEAFP

Traducido por

Gran dilema: la caída del Madrid pone a Mourinho frente a los fantasmas del pasado

FEATURES
Real Betis vs Real Madrid
Real Betis
Real Madrid
Primera División
J. Mourinho
K. Mbappe
E. Camavinga
Vinicius Junior
J. Bellingham
F. Valverde
España

Los fantasmas del pasado vuelven de nuevo al Real Madrid

La derrota del Real Madrid ante el Real Betis, en el estadio de La Cartuja, volvió a abrir la puerta a ciertas dudas dentro del entorno madridista.

El "diario Sport" señaló que el Real Madrid no hizo un mal partido; el conjunto blanco tuvo suficientes recursos para conseguir la victoria y generar ocasiones, y dominó durante largos periodos del encuentro, pero al final se marchó del partido sin marcar goles. 

El problema del Real Madrid no tiene que ver únicamente con el resultado, sino que la cuestión parece como si "los fantasmas del pasado regresaran de nuevo".

El Real Madrid comienza la Liga española con victorias, las piezas parecen encajar entre sí, las estrellas aparecen y, en unas pocas semanas, parece que las preguntas de siempre han desaparecido, hasta que llega la primera prueba seria.

Eso ocurrió la temporada pasada durante el derbi, y esta temporada hasta ahora en el partido ante el Betis, aunque la imagen del equipo en este caso fue mucho mejor. 

Y las dos preguntas de siempre vuelven a surgir: ¿quién organiza el juego? ¿Y están las tres estrellas compenetradas y son capaces de jugar juntas?

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora

  • Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    El centro del campo, en entredicho

    Camavinga y Valverde volvieron a coincidir en el centro del campo, y el papel de cada uno de ellos volvió a generar dudas. El francés posee cualidades que lo convierten en un jugador enormemente completo, pero sus desconexiones del partido y la incomprensible dificultad que afronta a la hora de ejecutar ciertos toques técnicos hacen que su nivel sea muy irregular.

    En cuanto al uruguayo, plantea una cuestión diferente: nunca ha brillado cuando se sitúa en la base de la construcción del ataque, y el fútbol que ofrece se manifiesta de forma más natural cuando el partido se abre, cuando dispone de espacios para correr o cuando se desplaza a la banda.

    Y el Real Madrid necesita jugadores que quieran el balón y participen en esa zona, pero Fede Valverde, en lugar de ofrecerse para recibir la pelota, parece esconderse en muchas fases del juego, además de ser incapaz de aportar lo que se le exige en el ataque organizado.

    Y aquí vuelve la pregunta que el Real Madrid decidió no resolver en el mercado de fichajes: "¿Quién controla el centro del campo cuando el partido requiere calma, control y hacer circular el balón?". Tras no incorporar a Rodri, la respuesta parece volver a ser depender de las soluciones individuales, como Arda Güler, que cargó con el equipo a sus espaldas.

    • Anuncios
  • Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    El debate más molesto: las tres estrellas

    Mbappé, Vinicius y Bellingham son jugadores enormemente talentosos, hasta el punto de que sus cualidades no se pueden poner en duda, pero el problema con ellos radica en cuánto encajan juntos y en el estatus de "intocables" que parecen haber adquirido dentro del club.

    Ante el Betis, el Real Madrid generó numerosas ocasiones. Mbappé, que en algunos momentos parece poseer una facilidad asombrosa para llegar a la portería, es también el jugador que más ocasiones claras desperdicia en toda la competición, y cuando no está en su día, el equipo, que depende demasiado de sus goles, paga un precio muy alto.

    En cuanto a Vinicius, también está lejos de la versión que hizo de su rendimiento un factor diferencial. Sigue teniendo las cualidades que le permiten cambiar el resultado de un partido con una sola jugada, pero desde hace tiempo deja la impresión de que participa menos de lo que debería y de que su impacto ha disminuido considerablemente; además, la renovación de su último contrato le garantiza un estatus jerárquico dentro del equipo que no se refleja sobre el terreno de juego.

    Respecto a Bellingham, el inglés ha sido uno de los jugadores más importantes y brillantes del equipo en cuanto a nivel en el último periodo, pero ante el Betis volvió a demostrar que le falta cierta regularidad en sus prestaciones. 

    Se le vio agotado y, al no ser capaz de encontrar zonas adecuadas para rematar, su rendimiento pierde gran parte de su valor.

    Los tres jugadores imponen limitaciones al equipo y al entrenador José Mourinho, más de las que deberían. La prueba de ello la encontramos en la decisión de Mourinho de sustituir a Arda Güler ante el Betis. 

    Es evidente que el turco, que estaba ofreciendo un mejor rendimiento, tenía una tarjeta amarilla, pero la pregunta es: ¿habría tomado el técnico portugués la misma decisión si la tarjeta la hubiera tenido alguno de los otros tres delanteros? Güler estaba aportando mucho más que algunas estrellas, pero era el cambio más fácil para mantener la calma del vestuario.

    El Real Madrid ha perdido solo un partido, y aún es pronto para hablar de drama, pero los focos vuelven a apuntar a los dos grandes problemas que el equipo arrastra desde hace años: el centrocampista organizador y el grado de compenetración de sus tres estrellas.

    Y todo ello sin que Diomande, que parece desorientado cada vez que salta al terreno de juego, haya podido tener una oportunidad real de participar.

    La derrota ante el Betis devuelve al primer plano las dudas del pasado, unas dudas que Mourinho debe resolver si quiere cambiar el rumbo que este equipo lleva siguiendo desde hace varias temporadas.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Liga de Campeones
Lille crest
Lille
LIL
Real Betis crest
Real Betis
BET
Liga de Campeones
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Inter Milán crest
Inter Milán
INT