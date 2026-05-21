¡Gran día para Mikel Arteta! El Arsenal prioriza los fichajes de Junior Kroupi y Julián Álvarez, y el técnico podría obtener un aumento salarial tras ganar la Premier League

El Arsenal quiere aumentar considerablemente el salario de Arteta tras ganar la Premier League. El técnico, que dirige al equipo desde diciembre de 2019 y cobra unos 10 millones de libras anuales más bonificaciones, podría firmar un nuevo contrato que lo acercaría a los 26 millones de libras anuales de Diego Simeone, según The Guardian.

Su nuevo salario en el Emirates Stadium podría acercarse a los 30 millones de euros (26 millones de libras) que cobra Diego Simeone en el Atlético, lo que lo convertiría en el técnico mejor pagado del mundo. Las negociaciones se pausaron en la recta final del título, pero nunca hubo preocupación por su futuro. Se prevé que las conversaciones formales se reanuden tras la final de la Liga de Campeones entre Arsenal y París Saint-Germain.