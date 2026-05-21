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¡Gran día para Mikel Arteta! El Arsenal prioriza los fichajes de Junior Kroupi y Julián Álvarez, y el técnico podría obtener un aumento salarial tras ganar la Premier League
El Arsenal prepara una nueva oferta para Arteta tras conquistar el título
El Arsenal quiere aumentar considerablemente el salario de Arteta tras ganar la Premier League. El técnico, que dirige al equipo desde diciembre de 2019 y cobra unos 10 millones de libras anuales más bonificaciones, podría firmar un nuevo contrato que lo acercaría a los 26 millones de libras anuales de Diego Simeone, según The Guardian.
Su nuevo salario en el Emirates Stadium podría acercarse a los 30 millones de euros (26 millones de libras) que cobra Diego Simeone en el Atlético, lo que lo convertiría en el técnico mejor pagado del mundo. Las negociaciones se pausaron en la recta final del título, pero nunca hubo preocupación por su futuro. Se prevé que las conversaciones formales se reanuden tras la final de la Liga de Campeones entre Arsenal y París Saint-Germain.
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El Arsenal busca fichajes estrella para su línea de ataque
Aunque el nuevo contrato de Arteta es prioritario, la directiva del Arsenal también planea renovar la plantilla este verano. Arteta busca refuerzos ofensivos para consolidar el éxito en la liga.
El delantero del Bournemouth, Kroupi, es su prioridad tras batir el récord de goles en la Premier League para un adolescente en su primera temporada. También interesa la estrella del Atlético, Álvarez, aunque su fichaje sería costoso.
Otra opción ofensiva y una renovación de la plantilla
Khvicha Kvaratskhelia sigue siendo un fichaje soñado, aunque el Arsenal prevé que el París Saint-Germain se resista a cualquier intento de fichar al extremo georgiano. El director deportivo, Andrea Berta, también sigue de cerca a Bradley Barcola, Nico Williams y Anthony Gordon.
Para financiar fichajes, el Arsenal planea reestructurar la plantilla: Gabriel Martinelli podría salir ante una buena oferta, Gabriel Jesús ya no es imprescindible y Christian Norgaard podría fichar por el Ajax, donde apenas juega.
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Se prevé un verano ajetreado en el Emirates Stadium
El Arsenal se prepara para un gran mercado de fichajes de verano con el objetivo de reforzar la plantilla y competir por los títulos. Asegurar el futuro de Arteta es prioritario antes de cerrar incorporaciones.
Además, ya negocian con el joven del Leicester Jeremy Monga para asegurar talento de futuro. Con el respaldo de los Kroenke, el Arsenal busca mantenerse en la cima del fútbol inglés.