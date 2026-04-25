Kai Havertz se retiró lesionado a los 30 minutos del partido de la Premier League entre Arsenal y Newcastle United el sábado por la noche.
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¡Gran decepción por una sustitución debido a una lesión! ¿Se queda fuera del Mundial el próximo delantero alemán?
Tras asistir en el gol inicial de Eberechi Eze para el Arsenal, Havertz se lesionó alrededor del minuto 20. Las imágenes de televisión no mostraron cómo ocurrió la lesión del internacional alemán.
Recibió atención médica sobre el césped y, tras unos minutos, se retiró visiblemente frustrado. El experto de Sky, Thomas Hitzlsperger, sugirió una posible lesión en la ingle. Viktor Gyökeres le reemplazó en el 34’.
Por ahora se desconoce la gravedad de la lesión del exjugador del Leverkusen; quizá en las próximas horas haya un primer diagnóstico.
- AFP
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La reacción de Havertz sugiere una lesión grave que podría marginarlo del Mundial. A sus 26 años, el jugador llevaba tiempo lesionado y apenas regresó a su equipo a mediados de enero.
«Poco a poco vas perdiendo la confianza en tu cuerpo», apuntó el exinternacional Hitzlsperger. Havertz, pieza clave del Arsenal, parecía fijo para el Mundial; tras los partidos de marzo, Nagelsmann incluso le veía como titular en la delantera.
Su ausencia sería un golpe duro, más aún cuando Nagelsmann ya sabe que no contará con el lesionado Serge Gnabry, del Bayern de Múnich.
¿Tendrá el Arsenal que prescindir de Kai Havertz en el último partido de la temporada?
Havertz estuvo lesionado desde febrero de 2025 hasta enero de 2026. Recientemente recuperó la titularidad en el Arsenal y mostraba un rendimiento creciente. Fue titular en los amistosos de Alemania ante Suiza (4-3) y Ghana (2-1), tras su último partido con la selección en noviembre de 2024.
A siete semanas del debut mundialista ante Curazao, una nueva lesión de Havertz afectaría también al Arsenal, que pelea el título de la Premier con el Manchester City y, la próxima semana, visita al Atlético en la ida de semifinales de la Champions.
- Getty Images Sport
Los partidos de Alemania en la fase de grupos del Mundial 2026
Fecha
Partido
14 de junio
Alemania vs. Curazao
20 de junio
Alemania vs. Costa de Marfil
25 de junio
Alemania vs. Ecuador