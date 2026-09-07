El ambiente en Mestalla era de triunfo para el Barcelona, después de asegurar una contundente victoria por 5-0, pero la noche se enturbió momentáneamente por un incidente preocupante que involucró a Garcia. Durante una acción defensiva embarullada tras un córner del Valencia, el ex del Manchester City recibió un golpe en la cara con un brazo suelto de Rodri. El impacto fue inmediato y evidente, y dejó al defensa sujetándose la cara mientras la sangre comenzaba a brotarle de la nariz, lo que obligó a pedir con urgencia la intervención de los servicios médicos sobre el terreno de juego.

Garcia se mostró visiblemente afectado mientras era acompañado hacia el banquillo, y finalmente fue sustituido antes de la media hora. Dado el historial reciente del jugador con problemas similares, en el entorno del Barcelona se instaló una evidente sensación de preocupación ante la posibilidad de que el polivalente español tuviera que pasar un periodo prolongado de baja. El equipo médico lo llevó de inmediato al vestuario para someterlo a más pruebas y determinar si había algún daño estructural en el puente nasal o en la zona del pómulo.