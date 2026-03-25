Graham Potter responde a José Mourinho después de que el entrenador del Benfica cuestionara la decisión del seleccionador sueco

En una rueda de prensa celebrada el miércoles, antes de la decisiva semifinal de la repesca para el Mundial de 2026 contra Ucrania, Potter se refirió directamente a los comentarios procedentes de Portugal. El seleccionador inglés mantuvo la compostura e insistió en que este tipo de desacuerdos sobre la selección de la plantilla forman parte del mundo del fútbol. Ofreció una respuesta exhaustiva a las críticas, afirmando: «Fue como ya dije en la última rueda de prensa: siempre hay gente que aboga por una decisión diferente a la tuya. Es parte del trabajo. Estamos contentos con los jugadores que tenemos. No hay nada negativo con respecto a Samuel, en absoluto. Es una decisión deportiva y siempre hay decisiones difíciles que tenemos que tomar».