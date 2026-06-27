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Graham Potter, ilusionado ante el «partido de ensueño» contra Francia, mientras el seleccionador de Suecia aspira a una victoria sorpresa en el Mundial frente a Kylian Mbappé, Michael Olise y compañía
Los equipos nórdicos menos favoritos se clasifican
Suecia avanzó a la eliminatoria tras empatar 1-1 con Japón y quedar tercera de grupo con cuatro puntos. Francia, líder invicta, cerró su grupo con un 4-1 sobre Noruega.
- AFP
Potter afronta con ilusión la prueba definitiva
El exentrenador de la Premier League elogió la profundidad táctica y el palmarés de Francia. En la web de la Federación Sueca, Potter destacó la emoción de jugar en el mayor escenario del fútbol.
Afirmó: «Va a ser un partido fantástico, de esos con los que sueñas de niño. Jugar en Nueva Jersey contra Francia en un partido de eliminatoria del Mundial… no hay nada más grande que eso. Son una de las mejores selecciones del mundo y, obviamente, les tenemos un enorme respeto, pero tenemos muchas ganas de que llegue el partido».
Se cierne una formidable amenaza francesa
El equipo de Didier Deschamps llega a la fase eliminatoria en gran forma, con cuatro victorias consecutivas gracias a la brillantez ofensiva de Mbappé, Olise y Dembélé. A pesar del talento rival, Potter ve este desafío como algo normal para quien aspira a avanzar en el torneo.
Potter añadió: «Tienen jugadores de talla mundial en todas las posiciones, ya han ganado el Mundial anteriormente y cuentan con un entrenador que sabe cómo ganar partidos, así que es un reto inmenso. Pero eso es exactamente lo que cabe esperar de un partido de eliminatoria del Mundial».
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Se acerca un obstáculo colosal y decisivo
Suecia trasladará su concentración de Dallas a Nueva Jersey antes del clave partido del martes. Para avanzar, la defensa de Potter debe frenar el potente ataque francés, que ha marcado 17 goles en seis partidos. Es una prueba de fuego que no admite errores.