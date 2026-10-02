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Graham Potter bromea sobre el Fair Play Financiero del Manchester City mientras la selección de Suecia queda asolada por una crisis de lesiones y enfermedad
Graves contratiempos físicos sacuden la concentración
Una oleada de bajas por lesión y enfermedad ha obligado a Potter a recurrir a soluciones de emergencia de cara al exigente viaje del viernes a Zenica. Un primer contratiempo hizo que Taha Ali, Gustaf Nilsson y Mattias Svanberg se cayeran de la convocatoria antes de la concentración, antes de que Emil Holm, Hjalmar Ekdal y el delantero talismánico Alexander Isak también fueran descartados. La situación se agravó hasta convertirse en una crisis en toda regla después del partido contra Polonia, cuando una repentina infección vírica dejó fuera a otros cinco miembros de la convocatoria.
- AFP
Los comentaristas, atónitos por un balance sin precedentes
Perder a 11 jugadoras en una sola ventana internacional ha dejado atónitos a los observadores del fútbol sueco por la enorme magnitud de la alteración. El exdelantero de la selección Johan Elmander declaró a Radiosportenque nunca había presenciado una emergencia médica así en toda su carrera, una opinión compartida por el analista de SVT Magnus Eriksson: "Nunca he visto una plaga de lesiones como esta. Son muchísimas jugadoras, lo que obviamente afecta a las opciones de Suecia".
El entrenador rebaja la tensión antes del saque inicial
Al abordar los problemas de salud que se extienden por su vestuario, Potter confirmó en su rueda de prensa previa al partido: "Nos ha golpeado una infección, o un virus. No es lo ideal".
El técnico inglés rebajó la tensión al establecer un paralelismo irreverente con las controversias fuera del campo en su país: "Son tantos como los cargos criminales que tiene el Manchester City".
Sin embargo, Potter adoptó un tono más comedido al abordar las repercusiones más amplias que rodean al club de Manchester: "No es bueno para el fútbol ni para la liga inglesa. Es triste, la verdad".
Negándose a recrearse en sus limitaciones de plantilla antes de un decisivo partido fuera de casa, mantuvo una visión decidida: "Solo tienes que centrarte en los jugadores que tenemos aquí. Te encantaría vivir en un mundo en el que todos estuvieran disponibles, pero ese no es el mundo en el que vivimos".
- Getty Images Sport
La mermada plantilla se enfrenta a una dura prueba
A Blagult le espera una exigente prueba de profundidad de plantilla en el estadio Bilino Polje ante una anfitriona confiada e invicta en el Grupo B4 de la Liga de Naciones. Sacar puntos de Bosnia y Herzegovina supone un desafío de altura, después de que el conjunto balcánico venciera a Rumanía por 4-2 antes de sumar un punto a domicilio en Polonia. La responsabilidad goleadora recae ahora de lleno sobre los hombros de Viktor Gyokeres, mientras Suecia busca mantener su inicio perfecto y proteger el liderato.
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