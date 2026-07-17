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Graeme Souness critica a Declan Rice, asegura que «no mejorará», y compara al español Rodri como «su contrario»
Souness arremete contra el centrocampista de Inglaterra
El legendario excentrocampista del Liverpool, Souness, criticó con dureza a Rice, a quien llamó «limitado» tras la eliminación de Inglaterra en el Mundial. El ex capitán del West Ham fue titular en casi todos los partidos, pero no pudo evitar la dramática derrota en semifinales ante Argentina. Tuchel lo sustituyó a cinco minutos del final, después de que Rice luchara contra problemas en isquiotibiales, pantorrilla y espalda durante todo el torneo.
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Un experto duda de su capacidad técnica.
Souness afirmó que Rice y su compañero en el centro del campo de la selección, Elliot Anderson, carecen de variedad técnica, y los comparó con el maestro español Rodri. En declaraciones a Sports Uncensored, dijo: «Anderson tiene 22 años, así que puede mejorar. Declan, a sus 27, ya no mejorará».
Añadió: «No veo suficiente fútbol en ninguno de los dos. Los veo como jugadores que se limitan a dar vueltas al balón... pero no los veo causando peligro. Si quisieras el polo opuesto a esos dos, la noche anterior pudiste ver al que posiblemente sea el mejor del mundo en eso, y lo ha sido durante un par de años: Rodri.
«[España] se adelanta en el marcador y él sigue llevando la iniciativa gracias a su elección de pases, sin correr con el balón innecesariamente y sin limitarse a pases horizontales todo el tiempo».
Se descarta su condición de equipo de talla mundial
Souness elogió la dedicación y la gran capacidad atlética de la estrella del Arsenal, pero afirmó que Rice rinde mejor como defensa central por falta de visión de juego.
Souness añadió: «Es un auténtico centrocampista. Creo que estos dos jóvenes —sobre todo Anderson— tienen limitaciones. Declan Rice, en mi opinión, también. Se habla de él como un “futbolista de talla mundial”... Yo creo que podría ser un central.
«No hay nada que criticar de él en cuanto a su actitud hacia el juego, nada que criticar de su capacidad atlética, nada que criticar de su compromiso desde el primer hasta el último minuto.
Mi crítica es que no tiene suficiente sentido del fútbol. La gente dice: “Mira cómo corre con el balón”. Como centrocampista, no debería hacerlo; lo hace porque no lee el juego con rapidez…
«No se trata de llevar el balón muy bien. Veo a Declan Rice correr 20 yardas, toparse con un rival, frenar y pasar hacia atrás».
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El regreso de los «Gunners» supone un reto
Rice debe centrarse de nuevo en el Arsenal tras el desgaste emocional del Mundial, donde Inglaterra perdió el tercer puesto ante Francia el sábado. Ahora, el centrocampista siente la presión de rendir al máximo con Mikel Arteta, a pocos días del inicio de la Premier. Las críticas del veterano comentarista aumentarán el escrutinio en su regreso a Londres, donde los Gunners buscan el título nacional.
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