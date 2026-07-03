En su cuenta de Instagram, Pierre Littbarski criticó con claridad al ya destituido seleccionador nacional tras el nuevo fracaso de Alemania en el Mundial.
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«Gracias por nada, querida DFB»: el campeón del mundo acusa de arrogancia a Julian Nagelsmann tras la vergonzosa eliminación en el Mundial
El campeón del mundo de 1990 publicó un «Reel» con una cita suya: «Cuando Johannes B. Kerner le hace una pregunta, debe responder con sensatez, porque no le responde a Kerner, sino a la gente».
Littbarski aludía al comportamiento de Nagelsmann tras perder 3-4 en los penaltis ante Paraguay. Entonces, el técnico de 38 años respondió de forma muy lacónica y evasiva a las preguntas de Kerner, presentador deMagentaTV.
En el pie de foto añadió: «Gracias por nada. Querida DFB, líbranos de Julian Nagelsmann. La arrogancia y la prepotencia no son virtudes en un seleccionador, que además debe ser un ejemplo».
- Getty Images Sport
Salen a la luz graves acusaciones contra Nagelsmann
Este hombre de 66 años se une a los expertos que, en los últimos días, han criticado al seleccionador nacional por graves errores y negligencias durante el torneo.
Sport Bild y Sky añadieron que, contra lo que se percibía, el ambiente en la concentración de la DFB era muy negativo. Las críticas a Nagelsmann iban desde una mala comunicación con los jugadores y un trato controvertido al delantero Deniz Undav hasta el descontento de algunas estrellas con su equipo técnico y de fisioterapeutas.
Tras rechazar dimitir después de la eliminación, el viernes la DFB anunció su salida de mutuo acuerdo. Los líderes de la DFB, como Bernd Neuendorf, Hans-Joachim Watzke y Rudi Völler, le pidieron que renunciara, y Nagelsmann aceptó.
- AFP
¿Será Jürgen Klopp el nuevo seleccionador alemán tras la salida de Nagelsmann?
Jürgen Klopp sería el sucesor. Al anunciar a Nagelsmann, la DFB informó que buscaría hablar con el exentrenador del Liverpool y el BVB, quien ya mostró su disposición a asumir el cargo.
Klopp podría asumir el cargo si logra rescindir su contrato con Red Bull, vigente hasta 2029, donde es «Global Head of Soccer». Al parecer, la cláusula de rescisión sería solo verbal, por lo que la DFB debería pagar una indemnización. Según Bild, Red Bull pediría un indemnización de un solo dígito en millones.
Además, su salario podría ser otro escollo: Lothar Matthäus asegura que Klopp no aceptará los siete millones anuales de Nagelsmann y advierte de que el conjunto de condiciones «dará dolores de cabeza a la DFB».
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