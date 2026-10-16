El exportero del Chelsea compartió sus reflexiones en las redes sociales sobre la importancia de este aniversario. «Ayer se cumplieron 20 años del ‘famoso’ partido a domicilio contra el Reading», escribió Cech. «Reservé esta publicación para hoy porque ayer todo el mundo parecía estar hablando de ello».

«Sin duda, fue un día que tuvo un gran impacto en la Premier League, en los aficionados al fútbol, en mis seres más cercanos y, por supuesto, en mí. Después de 20 años, hay muchas maneras de verlo, pero pongamos toda la historia en perspectiva».

«La recuperación fue dura al principio y, a veces, tenía serias dudas sobre si volvería a jugar, pero he aprendido algunas lecciones valiosas durante el proceso».

Cech explicó después que el incidente, que estuvo a punto de costarle la vida, aumentó su aprecio por el fútbol y le hizo ver lo frágil que es la vida, enseñándole a vivir cada día con un propósito. La experiencia también le llevó a transformar su rutina con entrenamiento cognitivo del cerebro y ejercicios de respiración, además de motivarle a obtener titulaciones académicas fuera del terreno de juego para prepararse para su futura retirada.



