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«Gracias por darme la oportunidad de vivir»: La leyenda del Chelsea Petr Cech publica un emotivo comunicado 20 años después de la lesión en la cabeza sufrida ante el Reading que puso en peligro su vida
Un momento decisivo en la historia de la Premier League
En el 20.º aniversario de uno de los incidentes más recordados del fútbol inglés, Cech ha rememorado la tarde en la que estuvo a punto de perder la vida. El exinternacional con Chequia, que entonces tenía 24 años y destacaba en el dominante Chelsea de Jose Mourinho, sufrió una fractura craneal con hundimiento apenas unos segundos después del inicio de un partido de la máxima categoría en el estadio Madejski del Reading.
Tras un fuerte choque con Stephen Hunt, el portero recibió atención durante un largo rato sobre el césped antes de ser trasladado de urgencia esa misma noche a la unidad especializada en neurocirugía del Radcliffe Infirmary, en Oxford. Cech acabó recuperándose y retomó su brillante carrera. Su casco protector se convirtió en su seña de identidad en todo el mundo.
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Cech recuerda su difícil camino hacia la recuperación
El exportero del Chelsea compartió sus reflexiones en las redes sociales sobre la importancia de este aniversario. «Ayer se cumplieron 20 años del ‘famoso’ partido a domicilio contra el Reading», escribió Cech. «Reservé esta publicación para hoy porque ayer todo el mundo parecía estar hablando de ello».
«Sin duda, fue un día que tuvo un gran impacto en la Premier League, en los aficionados al fútbol, en mis seres más cercanos y, por supuesto, en mí. Después de 20 años, hay muchas maneras de verlo, pero pongamos toda la historia en perspectiva».
«La recuperación fue dura al principio y, a veces, tenía serias dudas sobre si volvería a jugar, pero he aprendido algunas lecciones valiosas durante el proceso».
Cech explicó después que el incidente, que estuvo a punto de costarle la vida, aumentó su aprecio por el fútbol y le hizo ver lo frágil que es la vida, enseñándole a vivir cada día con un propósito. La experiencia también le llevó a transformar su rutina con entrenamiento cognitivo del cerebro y ejercicios de respiración, además de motivarle a obtener titulaciones académicas fuera del terreno de juego para prepararse para su futura retirada.
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Cómo un incidente cambió la seguridad de los jugadores
Más allá del trauma que sufrió, el choque de 2006 obligó al fútbol inglés a modernizar sus procedimientos médicos. El tiempo que tardó Cech en recibir atención hospitalaria motivó una revisión exhaustiva de los protocolos de seguridad de la máxima categoría.
Al reflexionar sobre este legado duradero, Cech señaló: «Así nació el icónico casco. La Premier League cambió las normas relativas a la seguridad médica de los jugadores y, desde entonces, ha habido personal de emergencias en todos los partidos, lo que ha salvado muchas vidas».
El portero también rindió homenaje al personal médico de Oxford que le operó aquella noche. «Para concluir, quisiera dar las gracias de nuevo a los equipos médicos y al Radcliffe Hospital de Oxford por darme la oportunidad de vivir y permitirme seguir practicando el deporte que amaba, batir algunos récords y hacer felices a millones de aficionados ganando trofeos... Y lo más valioso: pude ser padre».
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Dejar atrás el pasado
Pese a la dureza de la entrada de Hunt, Cech no guarda rencor al exextremo del Reading. Los dos jugadores se abrazaron en un partido posterior en Stamford Bridge para zanjar sus diferencias.
Según Cech, ambos decidieron dejar atrás la polémica de mutuo acuerdo. «Acordamos no hablar demasiado de ello y dejarlo atrás... cumplimos nuestra palabra», confirmó.
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