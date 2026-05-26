Goal.com
En directoEntradas
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
FBL-EURO-2024-MATCH46-POR-FRAAFP
Adhe Makayasa

Traducido por

«Gracias»: Marrion Valette, esposa de Alphonse Areola, lanza una pulla sarcástica a Graham Potter y Nuno Espíritu Santo tras el descenso del West Ham

A. Areola
West Ham
Premier League
N. Espirito Santo
G. Potter

Marrion Valette, esposa del portero del West Ham United, Alphonse Areola, ha criticado en redes a los exentrenadores Nuno Espíritu Santo y Graham Potter tras el descenso del club. Valette culpó a ambos del descenso y afirmó que la reciente exclusión de su marido de la selección francesa para el Mundial se debió a su trato en el London Stadium.

  • Los Hammers descienden a la Championship

    La etapa de 14 años del West Ham en la Premier League terminó con una gran decepción en la última jornada. A pesar de ganar 3-0 al Leeds United, los Irons descendieron a la Championship tras el 1-0 del Tottenham al Everton, que los dejó a dos puntos de la salvación. Según talkSPORT, este descenso le costará el puesto al entrenador Nuno, ya que una cláusula de su contrato permite a la directiva despedirlo sin indemnización.

    • Anuncios
  • FBL-ENG-PR-WEST HAM-NOTTINGHAM FORESTAFP

    Valette descarga su ira por el descenso

    Tras la confirmación, Valette publicó en Instagram varios mensajes muy críticos contra el entrenador actual y su predecesor. Recordando la época dorada de títulos continentales bajo David Moyes, acompañó una foto histórica con este comentario: «De un trofeo al descenso. Gracias, Potter, por el inicio de la temporada, y gracias, Nuno, por el final».

  • Las convocatorias de las selecciones, en el punto de mira

    Areola fue suplente por decisión de Potter en agosto, Nuno lo repescó brevemente, pero en enero, tras unos errores destacados, volvió a marginarlo. Valette, al mostrar que su marido tenía el mejor porcentaje de paradas de la liga, denunció falta de comunicación interna.

    Escribió: «Te dejan fuera al inicio de la temporada sin motivo... Tras un mal arranque, jugaste 20 partidos y, de repente, "Lo siento, no serás titular"». "¿Por qué?". "Sin motivo, lo siento"».

  • West Ham United v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    Un futuro envuelto en la incertidumbre

    La familia estalló de frustración cuando el seleccionador francés, Didier Deschamps, dejó fuera del Mundial al veterano guardameta y optó por Mike Maignan, Robin Risser y Brice Samba. Valette sentenció: «Y NO habrá Mundial este año, gracias, entrenador Nuno».

    Sin jugar en la Premier desde el 31 de enero, Areola tiene un año de contrato y el West Ham se prepara para una dura reconstrucción en la Championship.