Gonçalo Ramos ya es el hombre de los récords del Milan: ningún delantero ha costado tanto, y además es el fichaje más caro de la historia del Rossonero

Los tiempos han cambiado y la envergadura de ciertas operaciones de mercado ha aumentado. Gonçalo Ramos, aunque sea suplente, llega tras tres temporadas en París en las que ha marcado 45 goles en todas las competiciones (ningún otro delantero portugués ha marcado con tanta regularidad en las cinco principales ligas europeas). Sin embargo, el último “9” portugués que llegó al Milan para ser referente ofensivo no dejó buen recuerdo: en verano de 2017, Yonghong Li fichó a André Silva del Oporto por 38 millones, una inversión que no cumplió expectativas: en 41 partidos marcó 10 goles y al verano siguiente fue cedido al Sevilla antes de fichar por el Eintracht de Fráncfort a cambio de Rebić.