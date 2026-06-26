El Milan bate récords al fichar a Gonçalo Ramos del PSG por más de 70 millones de euros, el traspaso más caro de su historia. El delantero, nacido en 2001 y ex del Benfica, se convierte así en el ‘9’ mejor pagado de la historia, superando a leyendas como Filippo Inzaghi, Andriy Shevchenko o Zlatan Ibrahimovic.
Traducido por
Gonçalo Ramos ya es el hombre de los récords del Milan: ningún delantero ha costado tanto, y además es el fichaje más caro de la historia del Rossonero
EL CASO DE ANDRÉ SILVA
Los tiempos han cambiado y la envergadura de ciertas operaciones de mercado ha aumentado. Gonçalo Ramos, aunque sea suplente, llega tras tres temporadas en París en las que ha marcado 45 goles en todas las competiciones (ningún otro delantero portugués ha marcado con tanta regularidad en las cinco principales ligas europeas). Sin embargo, el último “9” portugués que llegó al Milan para ser referente ofensivo no dejó buen recuerdo: en verano de 2017, Yonghong Li fichó a André Silva del Oporto por 38 millones, una inversión que no cumplió expectativas: en 41 partidos marcó 10 goles y al verano siguiente fue cedido al Sevilla antes de fichar por el Eintracht de Fráncfort a cambio de Rebić.
EL MALENTENDIDO DE NKUNKU
Tras el portugués —que ha cerrado el círculo al volver al Oporto— aparece Christopher Nkunku. El francés, fichado en los últimos días del mercado de 2025 por 37 millones de euros más bonificaciones al Chelsea, fue una de las apuestas del exdirector deportivo Igli Tare, que esperaba recuperar al jugador que había brillado en Leipzig, donde, con características diferentes, podía actuar como delantero centro. Ahora, el técnico Rubén Amorim busca relanzarlo como mediapunta o extremo tras una temporada irregular con solo 8 goles y 3 asistencias.
DE SHEVA A IBRA
En el top 10 de los delanteros mejor pagados de la historia del Milan, que cierra Shevchenko con 23,9 millones de euros, hay un poco de todo: un Balón de Oro, precisamente como el del ucraniano (175 goles en 322 partidos), Otro goleador implacable como Filippo Inzaghi (126 goles en 300 partidos), que aportó dos Ligas de Campeones, y Zlatan Ibrahimovic, quien marcó la historia reciente del Rossonero con dos Scudetti. Por debajo de los 36 millones de Inzaghi aparecen Piatek (35), Bacca (33,3), Santi Giménez (30,2), Gilardino (25) y Pato (24), que no lograron dejar huella.
LOS MEJORES FICHAJES DEL MILÁN
El fichaje de Gonçalo Ramos, por hasta 70 millones de euros, supera récords recientes. El anterior récord lo tenía otro portugués, Rafael Leão, con 50 millones (entre el pago al Lille en 2019 y la multa al Sporting de Lisboa), seguido de Leonardo Bonucci (42 millones), Manuel Rui Costa (41,3), único vestigio de la época de Berlusconi, Lucas Paquetá (38,4), Mattia Caldara (37,7) y Charles de Ketelaere (37,5).