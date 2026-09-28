El resultado positivo en Oslo eclipsó el 22º gol de Erling Haaland en la Nations League, con el que amplió su récord, y preservó el arranque perfecto de Portugal con Jesus. Subrayando la magnitud del logro en territorio hostil, Ramos añadió: «La victoria siempre es lo más importante. Jugar fuera de casa contra un equipo como Noruega es todavía más duro. Es una gran victoria en una salida complicada.

»Ha sido un gran comienzo. Estamos trabajando juntos y asimilando bien las ideas del entrenador. A partir de aquí, todo pasa por seguir mejorando y puliendo detalles. Queremos ganar todos los partidos. Siempre estamos centrados en la victoria en cada encuentro».