Gómez coquetea con Jesús, deja atónito a Inzaghi y ataca a Renard con un mensaje velado

Gómez habló del futuro de la selección saudí y subrayó que el próximo entrenador debe conocer bien al jugador saudí y su cultura, dentro y fuera del campo.
Además, destacó que conocer de cerca la liga local es clave para valorar la naturaleza y el potencial de los futbolistas.
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Reconoce que algunos futbolistas tienden a trasnochar o distraerse fuera del campo, pero aclara que muchos otros muestran gran profesionalidad y compromiso, como ha demostrado más de una generación en los últimos años.
Gómez concluyó que el técnico exitoso será quien sepa integrar esas diferencias y aprovecharlas para optimizar el rendimiento del equipo.
Sus palabras se interpretan como una crítica velada al francés Hervé Renard, actual seleccionador, acusado de no entender al jugador saudí.
Gómez ya sonó como posible seleccionador de Arabia Saudí, mientras crecen los rumores sobre una posible salida de Renard.