Gómez coquetea con Jesús, deja atónito a Inzaghi y ataca a Renard con un mensaje velado

El entrenador portugués elogió el nivel de Jorge Jesus en el Al-Nassr esta temporada y lo consideró el mejor técnico de la Liga Roshen.

En su paso por el programa «Al-Muntasif», Gómez destacó la capacidad de Jesús para lograr un equilibrio entre defensa y ataque, lo que otorga al equipo una potente ofensiva y obliga a los rivales a retroceder.

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Añadió que el estilo de Jesús es el que más le convence, y apuntó que el Al-Hilal atraviesa dificultades ofensivas bajo el italiano Simone Inzaghi.

Reconoce que el Al-Hilal no es un equipo débil, ya que muestra solidez defensiva, pero debe mejorar en ataque. A su juicio, el conjunto azul aún tiene trabajo por hacer, mientras que el Al-Nassr ya luce más peligroso gracias a Jesús.