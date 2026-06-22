Getty Images
Traducido por
Golpe terrible para Alemania: un jugador clave se perderá lo que queda del Mundial 2026 por una lesión en los ligamentos del tobillo
Alemania sufrió un importante revés defensivo
La baja de Schlotterbeck complica los preparativos de Alemania para la fase eliminatoria. Una resonancia magnética confirmó que el defensa del Borussia Dortmund sufre una lesión en el ligamento medial del tobillo izquierdo, con un tiempo de recuperación estimado de dos meses. El central, con 29 partidos internacionales, se lesionó durante la victoria alemana 2-1 sobre Costa de Marfil.
Recibió atención médica, trató de seguir, pero fue reemplazado al descanso cuando se confirmó la gravedad. Su baja priva a Alemania de uno de sus defensas clave para el resto del torneo.
- Getty Images Sport
Falta una pieza clave en la defensa de Alemania
Schlotterbeck, clave en la defensa de Nagelsmann junto a Jonathan Tah, aportaba salida de balón y equilibrio en la banda izquierda. Alemania lo echará de menos en la fase de grupos pese a la victoria 2-1 sobre Costa de Marfil, firmada por los dos goles de Deniz Undav.
Nagelsmann ha declarado en la web de la DFB: «Echaremos mucho de menos a Schlotti en el campo; es un defensa excepcional, sobre todo por su excelente capacidad para construir el juego. Esta podría haber sido su Mundial. Ayer todos intentamos animarlo; por suerte, es un chico muy positivo que ya mira hacia adelante. Es buena señal que se quede con el equipo, porque también influye fuera del campo. A pesar de su ausencia, seguimos bien cubiertos en la defensa central para el Mundial con Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Waldemar Anton y Malick Thiaw».
Nagelsmann se fija en una estrella del Real Madrid
Ante la baja de Schlotterbeck, Nagelsmann dio entrada a Antonio Rüdiger en el descanso. El defensa del Real Madrid, que había perdido la titularidad tras su lesión, parece dispuesto a recuperar su sitio en el once. Tras el partido, Nagelsmann elogió su profesionalidad: «Antonio lo ha hecho bien, muy concentrado», afirmó.
- Getty Images Sport
Alemania debe adaptarse rápidamente
Nagelsmann debe reorganizar la defensa para el último partido de grupo ante Ecuador y el cruce de octavos del 29 de junio. Rüdiger y la zaga deben sincronizarse rápido, pues en esta fase cualquier error puede ser decisivo.
Mientras, Schlotterbeck iniciará su rehabilitación con el cuerpo médico alemán antes de volver al Dortmund. La búsqueda del título sigue, pero ahora sin uno de sus baluartes defensivos.