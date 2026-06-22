La baja de Schlotterbeck complica los preparativos de Alemania para la fase eliminatoria. Una resonancia magnética confirmó que el defensa del Borussia Dortmund sufre una lesión en el ligamento medial del tobillo izquierdo, con un tiempo de recuperación estimado de dos meses. El central, con 29 partidos internacionales, se lesionó durante la victoria alemana 2-1 sobre Costa de Marfil.

Recibió atención médica, trató de seguir, pero fue reemplazado al descanso cuando se confirmó la gravedad. Su baja priva a Alemania de uno de sus defensas clave para el resto del torneo.