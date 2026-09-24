¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya
Traducido por

¡Golpe por lesión para Francia! Ibrahima Konate, obligado a retirarse de la primera convocatoria de Zinedine Zidane, mientras una joven promesa del Manchester United recibe una sorprendente llamada

I. Konate
Francia
L. Yoro
Z. Zidane
Real Madrid
Manchester United
Primera División
Premier League

Ibrahima Konate se ha visto obligado a retirarse de la primera convocatoria de Francia de Zinedine Zidane tras sufrir una lesión de rodilla en un entrenamiento. El central del Real Madrid regresa de inmediato a su club, mientras que el joven del Manchester United Leny Yoro recibe su primera convocatoria con la absoluta de cara al duelo de la Nations League contra Turquía.

  • Konate sufre una inoportuna lesión en el entrenamiento

    Konate ha sido descartado para la primera concentración internacional de Zidane como seleccionador de la selección francesa. El defensa de 27 años sufrió un contratiempo el miércoles, al lesionarse durante un entrenamiento con sus compañeros internacionales, según MaxiFoot.

    Se trata de un contratiempo frustrante para el experimentado central, que actualmente suma 30 internacionalidades con su país. Konate esperaba impresionar al nuevo cuerpo técnico, pero ahora se verá obligado a mirar desde la banda mientras Zidane inicia su etapa.

    • Anuncios
  • Ukraine v France - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    El Madrid recibe un nuevo revés físico

    Las pruebas médicas han revelado que Konate sufre un esguince leve en la rodilla derecha. El diagnóstico confirma que no está en condiciones de participar en competición con su selección en el futuro inmediato.

    Como resultado directo de este leve esguince, el ex del Liverpool será liberado antes de tiempo de la concentración internacional. Está previsto que Konate abandone la concentración de Francia y regrese a la capital española el jueves.

    Ahora, el Madrid se hará cargo del programa de rehabilitación del jugador mientras sigue de cerca su recuperación. El gigante español espera que la intervención temprana evite cualquier ausencia de larga duración para el influyente central.

  • Yoro logra su primera convocatoria con el primer equipo

    Tras la desafortunada baja de Konate, el cuerpo técnico francés ha apostado por la juventud para reforzar su defensa. El defensa del United Yoro ha sido convocado oficialmente con la absoluta como sustituto directo.

    El jugador, de 20 años, ya se encontraba en la base de Clairefontaine de la selección nacional, inicialmente concentrado con la sub-21. El prometedor talento se estaba preparando para cuatro próximos partidos de clasificación para el Campeonato de Europa con el combinado juvenil antes de recibir la inesperada promoción.

    Se trata de un hito importante en la carrera del exdestacado del Lille, que se incorpora por primera vez al equipo absoluto. Yoro tendrá ahora la oportunidad de compartir vestuario con estrellas internacionales consolidadas y mostrar su potencial a Zidane.



    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • FBL-EUR-NATIONS-FRA-TRAININGAFP

    Zidane se prepara para el duelo contra Turquía

    Con los ajustes en la plantilla ya finalizados, la selección francesa debe centrar toda su atención en sus responsabilidades inmediatas sobre el terreno de juego. El equipo se encuentra en la recta final de la preparación para un crucial encuentro de la Liga de Naciones de la UEFA. Zidane iniciará oficialmente su etapa como seleccionador con un exigente partido contra Turquía este viernes.