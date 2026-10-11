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¿Golpe por la lesión de Luke Shaw? La estrella del Manchester United, vista cojeando tras el encendido empate ante el Tottenham en Old Trafford
Un trago amargo para Carrick
El entrenador del United, Michael Carrick, se enfrenta a un nuevo quebradero de cabeza en defensa después de que Shaw pareciera sufrir una lesión durante el empate 1-1 con el Tottenham del sábado. Se vio al internacional inglés cojeando de forma ostensible y haciendo gestos de dolor mientras atravesaba el aparcamiento de Old Trafford tras el pitido final.
Shaw se había visto implicado en un enfrentamiento muy tenso que dejó al Tottenham con diez jugadores en la segunda parte. Siguió jugando hasta que fue sustituido en el minuto 95 por Ayden Heaven, pero las imágenes posteriores al partido sugieren que no salió ileso del duro encuentro.
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Saltan chispas
La posible lesión culmina una tarde frustrante para el United, que dejó escapar una ventaja en los últimos minutos ante unos visitantes amenazados por el descenso. Bryan Mbeumo parecía haber puesto a los hombres de Carrick en camino hacia apenas su segunda victoria liguera de la temporada con un soberbio disparo en el minuto 73 que superó a Antonín Kinsky.
El partido se sumió entonces en el caos apenas cinco minutos después. Shaw y Rodrigo Bentancur chocaron junto a la línea de banda, lo que provocó que el defensa del United empujara al uruguayo. Bentancur respondió con un cabezazo y vio la roja directa, mientras que Shaw fue amonestado por su papel en el altercado.
El Tottenham golpea al final
A pesar de jugar con un hombre menos, los visitantes mostraron una resiliencia increíble para arañar un punto en los últimos instantes. Dominic Solanke destrozó a United cuando peinó al fondo de la red un centro de Sandro Tonali, desatando la locura entre la afición desplazada del Tottenham y sacándolo del último puesto de la Premier League.
Para United, el resultado lo deja estancado en la 12.ª posición. Supone otro desenlace decepcionante para Carrick, cuyo equipo no supo aprovechar su superioridad numérica ni cerrar una victoria crucial en casa.
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Se acerca la prueba de la Champions League
El momento de este posible contratiempo de Shaw difícilmente podría ser peor para el Manchester United. Con Harry Amass como el único otro lateral izquierdo específico en la primera plantilla, Carrick estará muy pendiente del estado físico de su defensor titular de cara a una semana vital.
El United necesita desesperadamente poner fin a una racha de cuatro partidos sin ganar cuando reciba al Atlético de Madrid en la Champions League el martes por la noche. Después viajará a Elland Road para un duelo de alto voltaje de la Premier League ante su acérrimo rival, el Leeds United, el próximo fin de semana.
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