¡Golpe para Roy Keane! El yerno del icono del Manchester United es EXCLUIDO de la plantilla del Aston Villa para la Champions League tras declarar su ilusión por el fútbol europeo

Emery tomó la valiente decisión de excluir al defensa Harwood-Bellis de la lista de 25 jugadores del Aston Villa para la próxima fase de liga de la Champions League. La sorprendente omisión llega apenas 48 horas después de que el central cerrara su traspaso de 25 millones de libras procedente del Southampton en el último día del mercado.

El Villa incorporó al jugador de 24 años, que se casó con Leah, la hija de la leyenda del Manchester United Keane, a principios de este verano, para reforzar su defensa tras la salida de Ezri Konsa al Arsenal, campeón de la Premier League, por 55 millones de libras. Sin embargo, Harwood-Bellis y el también recién llegado Modou Keba Cisse se quedaron fuera de la lista europea, junto al delantero adolescente Brian Madjo, que marcó en la reciente derrota del Villa en la Supercopa ante el Paris Saint-Germain.

Por el contrario, Emery encontró sitio para otros nueve fichajes en su selección, entre ellos incorporaciones destacadas como Aaron Wan-Bissaka, Leon Goretzka, Nicolas Jackson, Alejandro Garnacho y Joao Gomes.



