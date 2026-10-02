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¡Golpe para el PSG! Ferran Torres, obligado a retirarse de la convocatoria de España por una lesión de tobillo tras un inicio fulgurante
Torres sufre un revés por lesión
La preparación de Luis de la Fuente para los próximos compromisos de España se ha visto alterada por la noticia de que Torres se ha visto obligado a abandonar la concentración. El atacante del Paris Saint-Germain esperaba trasladar al escenario internacional su gran estado de forma con el club, pero un problema físico ha frustrado esos planes. Pese a las esperanzas iniciales de que la dolencia remitiera, finalmente se tomó la decisión de permitir que el jugador de 26 años regresara a su club para centrarse en su recuperación.
La RFEF confirmó la salida de la estrella nacida en Valencia, señalando que, aunque había intentado seguir adelante pese al dolor, los servicios médicos consideraron necesario intervenir. La federación española explicó en un comunicado: "Dada la persistencia de los síntomas, se ha decidido liberar al jugador de la convocatoria para priorizar su recuperación". Esta decisión se tomó tras amplias consultas entre el departamento médico de la selección y sus homólogos en el Paris Saint-Germain.
Torres ha sido una pieza vital en el esquema de España en los últimos años, y su ausencia deja un vacío importante en la línea ofensiva para los partidos programados en el Carlos Tartiere de Oviedo y en Split. Según Sport, el jugador sufría unas molestias leves en el tobillo izquierdo, que no le habían impedido entrenarse en los últimos días, pero los síntomas no terminaron de desaparecer por completo.
- Getty Images Sport
Preocupación por la recuperación física
Los canales oficiales de redes sociales de la federación española trasladaron la noticia a los aficionados, con una publicación de Diario SPORT que describía la salida como una «retirada inesperada» que obligó al cuerpo técnico a cambiar sus planes tácticos. Los servicios médicos, tanto a nivel de club como de selección, han estado en comunicación constante para garantizar la mejor atención posible para el delantero. El comunicado de la federación aclaró el enfoque colaborativo adoptado por los médicos durante la concentración.
«Los médicos de la Federación Española tomaron la decisión de acuerdo con sus homólogos del Paris Saint-Germain», afirmó la RFEF. «Los servicios médicos de la Real Federación Española de Fútbol han estado en contacto constante con el equipo médico de su club desde el inicio de la concentración, y todo el proceso ha sido supervisado de manera conjunta».
Espi recibe su primera convocatoria
Tras la baja de Torres, de la Fuente no ha perdido el tiempo a la hora de nombrar a un sustituto y ha recurrido a las categorías inferiores para reforzar su plantilla. La joven promesa del Real Madrid Carlos Espi ha sido ascendida desde la selección sub-21 a la absoluta por primera vez.
El delantero de 21 años ha estado en un estado de forma excepcional con la selección juvenil y recientemente acaparó titulares al firmar una exhibición de cinco goles con la España sub-21, demostrando que está preparado para dar el salto. Se incorporó de inmediato al grupo mientras se preparaban para el próximo doble enfrentamiento contra Chequia y Croacia, lo que supone un gran hito en su carrera, que está evolucionando rápidamente.
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El estelar comienzo en el PSG se detuvo
El momento de la lesión es especialmente frustrante para Torres, que había disfrutado de un sensacional inicio de su carrera en la capital francesa. Después de completar este verano su fichaje por el Parque de los Príncipes procedente del Barcelona por una cantidad que, según se informó, rondó los 50 millones de euros, se ha convertido rápidamente en uno de los favoritos de la afición. Su impacto fue inmediato: firmó un doblete crucial contra el Stade Rennais en su debut y mantuvo esa racha goleadora ante los rivales nacionales Stade Brestois y Olympique de Marsella.
Su rendimiento en Europa ha sido igual de impresionante, con un espectacular hat-trick contra el Slovan Bratislava en la Champions League. Este gran momento de forma le había convertido en uno de los delanteros más temidos de Europa de cara al parón internacional.
La lesión supone un golpe para Luis Enrique en el PSG, que espera que el contratiempo no sea lo suficientemente grave como para dejar al delantero fuera de combate para la reanudación de la campaña de la Ligue 1.
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