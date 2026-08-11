Golpe para el Nápoles por lesión: Luca Marianucci sufre una grave lesión del ligamento colateral medial en un amistoso ante el Celta de Vigo

El club confirmó oficialmente la gravedad de la lesión del defensa tras una serie de pruebas diagnósticas en un hospital local.

Un comunicado médico oficial publicado por la directiva del Nápoles detalló el estado del defensa: "Tras la contusión y el esguince de rodilla sufridos durante el amistoso contra el Celta de Vigo, Luca Marianucci se sometió a pruebas diagnósticas en el Hospital Pineta Grande, que revelaron una lesión de alto grado del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda".