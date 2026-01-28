La supuesta búsqueda del United por Luis Enrique parece destinada al fracaso, con informes recientes desde Francia confirmando que el PSG ha comenzado formalmente las negociaciones para prolongar la permanencia del español en el Parc des Princes. Según Les Parisien, las discusiones entre la jerarquía del club y los representantes del entrenador están ahora activas, a pesar de que su contrato actual se extiende hasta junio de 2027.

El momento de estas conversaciones es significativo. Con menos de 18 meses restantes en su contrato, el PSG está ansioso por evitar cualquier incertidumbre sobre el futuro de su entrenador. El club ve la renovación del técnico de 55 años como una prioridad absoluta, con el objetivo de cerrar cualquier especulación que lo vincule con un movimiento a la Premier League. Enrique ha sido fuertemente vinculado con el banquillo de Old Trafford, apareciendo prominentemente en la lista de candidatos potenciales del United junto a nombres como Mauricio Pochettino. Sin embargo, la junta parisina se está moviendo rápidamente para asegurar que su entrenador permanezca fuera de alcance.

El deseo de extender su estancia proviene de un período de éxito y estabilidad sin precedentes bajo su liderazgo. Habiendo guiado al club a la gloria europea, Enrique fue consagrado como el "mejor entrenador del mundo" en 2025 después de asegurar la impresionante cifra de seis trofeos. Para los tomadores de decisiones en París, actualmente no existe una visión alternativa; simplemente no imaginan un futuro sin el asturiano al mando.