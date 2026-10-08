Tras haber trabajado durante todo el parón en la Pinetina, el ex del Liverpool era una de las certezas de Chivu de cara al partido que este sábado por la tarde, a las 18:00, supondrá el regreso del Inter a la liga tras el parón.

Pero no será así y el técnico rumano se verá obligado a revisar sus planes. Seguro que Calhanoglu ocupará un puesto en el centro del campo y también Henrik Mkhitaryan tendrá casi con total seguridad una oportunidad desde el 1', tras haber trabajado él también durante 3 semanas enteras en Appiano Gentile. El puesto de Jones tendrá que ocuparlo uno de los jugadores que regresan de sus compromisos con sus respectivas selecciones y, a día de hoy, Nicolò Barella es sin duda el candidato número uno.