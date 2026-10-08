Malas noticias para Cristian Chivu desde la enfermería de Appiano Gentile. Después de las excelentes noticias de los últimos días, que habían acercado prácticamente a toda la plantilla a un regreso completo a la actividad tras el parón (solo Stones seguía aún en la fase de readaptación), hoy se ha detenido por un problema muscular Curtis Jones. La lesión del inglés es en el muslo y lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante un periodo no breve.
Golpe para el Inter: Curtis Jones se lesiona. Cuánto tiempo estará de baja y quién jugará en su lugar ante el Parma
ESTABA LISTO PARA JUGAR DE TITULAR
Tras haber trabajado durante todo el parón en la Pinetina, el ex del Liverpool era una de las certezas de Chivu de cara al partido que este sábado por la tarde, a las 18:00, supondrá el regreso del Inter a la liga tras el parón.
Pero no será así y el técnico rumano se verá obligado a revisar sus planes. Seguro que Calhanoglu ocupará un puesto en el centro del campo y también Henrik Mkhitaryan tendrá casi con total seguridad una oportunidad desde el 1', tras haber trabajado él también durante 3 semanas enteras en Appiano Gentile. El puesto de Jones tendrá que ocuparlo uno de los jugadores que regresan de sus compromisos con sus respectivas selecciones y, a día de hoy, Nicolò Barella es sin duda el candidato número uno.
EL COMUNICADO
Curtis Jones se ha sometido esta mañana a pruebas clínicas e instrumentales en el Instituto Humanitas de Rozzano.
Las pruebas han evidenciado una molestia miofascial en los aductores del muslo derecho.
Su estado será reevaluado en los próximos días.
¿Fuera mucho tiempo?
Una molestia no es una lesión, pero para un músculo tan delicado y que también implica a varios otros aparatos, hará falta prudencia.
Salvo sorpresa, además de la ya segura ausencia contra el Parma y la del martes 13 de octubre contra el Brujas en la Champions League, el centrocampista se verá obligado a permanecer de baja durante cerca de un mes. Es dificilísimo que pueda estar disponible para el derbi programado para el 31 de octubre, mientras que la esperanza del club es recuperarlo para el último partido antes del parón contra el Como.
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