¡Golpe para el Barcelona! Lamine Yamal se pierde el entrenamiento antes del choque contra el Valencia mientras surgen temores por una lesión

El equipo de Hansi Flick está preparando su cuarto partido de liga de la temporada 2026-27, pero sus preparativos se han visto gravemente alterados. Según SPORT, Yamal estuvo inesperadamente ausente en la última sesión de entrenamiento del equipo antes de la complicada visita del domingo a Mestalla.

La repentina desaparición del adolescente genera una preocupación inmediata sobre su estado físico después de una brillante actuación contra el Rayo Vallecano el lunes por la noche. Los servicios médicos del club evaluarán de cerca su situación antes de que el equipo viaje a la costa este el sábado por la tarde, y Flick comparecerá ante los medios en su rueda de prensa previa al partido.



