AFP
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Golpe para el Aston Villa: la joven estrella Brian Madjo, descartado para el inicio de la temporada
La lesión en la Supercopa aparta al adolescente
Según The Athletic, se espera que el delantero adolescente Madjo esté de baja al menos hasta septiembre después de sufrir una lesión en la Supercopa de la UEFA contra el gigante francés PSG. El jugador de 17 años había firmado un debut competitivo sensacional al marcar el único gol del Villa, convirtiéndose en el goleador más joven de la historia de la competición. El contratiempo supone un duro golpe para el técnico Unai Emery justo una semana antes de que comience la campaña de la Premier League.
- Jonathan Moscrop
Emery afronta una reestructuración del ataque
La baja del delantero, que brilló durante toda la pretemporada, obliga a Emery a reconfigurar rápidamente sus opciones en ataque de cara a las primeras semanas de la campaña. Además de perderse el estreno ante el Brighton, Madjo también se perderá el duelo con el Arsenal, así como los próximos partidos contra el Hull City, el Nottingham Forest y el Tottenham el 19 de septiembre. La urgencia deja a Ollie Watkins como la principal referencia en ataque, con Tammy Abraham ahora como el único otro delantero centro del primer equipo disponible para asumir la carga goleadora.
La crisis en el centro del campo agrava la preocupación
Los problemas físicos del Villa se han agravado tras la lesión del recién llegado Joao Gomes a raíz del duelo contra el PSG, que deja al centrocampista fuera entre las próximas dos y cuatro semanas. Su ausencia debilita aún más la sala de máquinas de Emery, que ya no cuenta con Amadou Onana después de que el belga sufriera una lesión del ligamento cruzado anterior (LCA) en la Copa del Mundo. Estos contratiempos dejan al centro del campo notablemente mermado de cara al saque inicial, especialmente después de que el eje creativo Youri Tielemans saliera rumbo al Manchester United a principios de este mercado de fichajes de verano.
- Getty Images Sport
Se acerca el estreno liguero del Brighton
El Villa debe rehacerse rápidamente antes de iniciar su campaña de la Premier League a domicilio contra el Brighton el domingo 23 de agosto. Con figuras clave fuera de combate en el centro del campo y en ataque, Emery afronta desde el principio una prueba urgente sobre la profundidad de su plantilla. Encontrar soluciones inmediatas en medio de esta acumulación de lesiones será vital para empezar con fuerza.
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