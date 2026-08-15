Los problemas físicos del Villa se han agravado tras la lesión del recién llegado Joao Gomes a raíz del duelo contra el PSG, que deja al centrocampista fuera entre las próximas dos y cuatro semanas. Su ausencia debilita aún más la sala de máquinas de Emery, que ya no cuenta con Amadou Onana después de que el belga sufriera una lesión del ligamento cruzado anterior (LCA) en la Copa del Mundo. Estos contratiempos dejan al centro del campo notablemente mermado de cara al saque inicial, especialmente después de que el eje creativo Youri Tielemans saliera rumbo al Manchester United a principios de este mercado de fichajes de verano.