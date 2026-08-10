AFP
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Golpe en el mercado para el Manchester United. ¡El objetivo «no quiere marcharse» en medio de los intentos de frustrar su fichaje por el Barcelona!
Jose Alberto, frustrado por los rumores sobre su salida
El entrenador del Racing de Santander, Jose Alberto, ha respondido a la creciente especulación en torno a Salinas, insistiendo en que el defensa está plenamente comprometido con el club. El jugador, de 19 años, se ha convertido en uno de los nombres más comentados del mercado de verano tras su papel fundamental en el ascenso del Racing a La Liga. A pesar del interés de potencias mundiales, Alberto asegura que el futbolista no tiene ningún deseo de marcharse en esta fase de su prometedora carrera.
Hablando después de un amistoso de pretemporada contra el Alavés, Alberto expresó su frustración por el ruido constante en torno a su plantilla. «Lo que me sorprende es que se esté hablando constantemente de la salida de dos de nuestros jugadores [Salinas y Gustavo Puerta], cuando tienen contrato y son jugadores nuestros», dijo Alberto.
«Son muy importantes para nosotros. No quiero que se vayan. Y ellos demuestran cada día que tampoco quieren. Pero sabemos cómo funciona este mundo y hay cláusulas de rescisión. Si llega un equipo y paga la cláusula, dejan de ser jugadores nuestros».
- Ricardo Larreina Amador
El United busca dinamitar el acuerdo del Barcelona
El Manchester United ha identificado a Salinas como una alternativa principal a Lewis Hall, cuyo posible traspaso desde el Newcastle se ha estancado. Según las informaciones, el United está dispuesto a activar la cláusula de rescisión del adolescente para asegurarse un suplente de calidad para Luke Shaw, propenso a las lesiones. Sin embargo, se enfrenta a una fuerte competencia del Barcelona, que ve en Salinas la solución perfecta a largo plazo para su vacante en el lateral izquierdo.
Aunque el Barcelona sigue al defensa desde hace meses, sus limitaciones financieras han abierto la puerta a una intervención de la Premier League. Los informes sugieren que los pretendientes deben pagar la cláusula de rescisión completa de 16 millones de euros si quieren hacerse con el internacional español sub-19. Aunque el United tiene los fondos para alcanzar esa cifra de inmediato, el Barcelona ha tenido dificultades para igualar la valoración, ofreciendo operaciones estructuradas que incluyen variables por rendimiento y cesiones de jugadores.
El director deportivo admite la amenaza de los gigantes
A pesar del desafío del entrenador, el director deportivo del Racing, Chema Aragón, ha admitido que el club es en última instancia vulnerable al poderío financiero de la élite europea. Aragón señaló que, aunque el "sueño" del club es mantener unida a la plantilla en su regreso a la máxima categoría, sería difícil rechazar una oferta importante. Subrayó que el club valora sus activos y no se dejará presionar para aceptar una cantidad menor por el canterano.
Al referirse al interés de equipos como el United y el Barça, Aragón dijo a los periodistas: "Hay poco que puedas hacer si aparece un gigante. Valoramos los activos que tenemos, los consideramos importantes. Para el club, en este momento, no hay otra opción que intentar reforzar el equipo y no debilitarlo perdiendo estrellas.
"La realidad es que el club que lo quiere tiene que venir con una oferta. Ojalá se quede. Sería nuestro sueño. Vamos a intentar todo lo que podamos para que ocurra, igual que hicimos en invierno con Gustavo Puerta. Pero también es cierto que, si llegan ofertas importantes, será más complicado".
- Sportimage
Salinas, centrado en regresar a La Liga
Salinas parece estar llevando la expectación con naturalidad y sigue teniendo un papel destacado en la preparación de pretemporada del Racing. Después de ayudar al club a ganar el título de Segunda División la pasada campaña, su atención sigue puesta en la próxima temporada de La Liga. El joven español, que tiene contrato hasta junio de 2029, fue uno de los jugadores más destacados en la victoria de España en el Campeonato de Europa sub-19, lo que elevó aún más su valor de mercado y atrajo a ojeadores de todo el continente.
Está por ver si el United puede convencer al joven de que su futuro está en Old Trafford a medida que se acerca el cierre del mercado de fichajes, pero por ahora el jugador parece contento de quedarse en España.
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