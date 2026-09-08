El Manchester United está a punto de asestar un duro golpe a su rival más feroz al asegurarse el fichaje de Isaac Konde, una de las promesas mejor valoradas de la academia del Liverpool. Según Fabrizio Romano, ya se ha completado un acuerdo por el que el jugador de 16 años cambiará Merseyside por Manchester.

El extremo polivalente, que actúa principalmente por la banda izquierda, ya había acelerado su progresión en su actual club. Pese a que no cumplirá 17 años hasta el próximo mes, Konde ya formaba parte habitual del equipo sub-18 del Liverpool.

Ahora se integrará en el sistema de cantera del United. El adolescente estará deseando empezar con buen pie e impresionar de inmediato al técnico del sub-18, Darren Fletcher.







